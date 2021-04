Cuina amb memòria | Sopes seques de serrans

Les sopes de peix és un dels plats que van perdent presència a les nostres taules; molt celebrat abans a les poblacions costaneres i als pobles de l’illa on hi arribava el peix fresc. Avi seria difícil trobar –en tota l’illa– un sol restaurant que l’ofereixi a la seva carta. Aquesta és una versió una mica més elaborada de l’habitual –pertany a una casa de senyors–, però dins totes les famílies de pescadors hi ha plats molt més simples, allunyats de tota sofisticació, però igualment bons i mengívols. L’important és comptar amb una bona matèria prima.

Ingredients

Mig quilo de serrans.Un manat de cebes tendres.Dues tomàtigues de ramellet.Un porro.Un pebre verd,Una grapada de pèsols (50 g).Un manat d’espinacs.Dos grans d’all.Tres cullerades de julivert picat.Dos ous bullits.Unes cullerades d’oli d’oliva.Sal.Sopa torrada o llesques de pa moreno una mica torrades o llesquetes fines de llonguet torrades al forn.

Preparació

Després de netejar el peix, el salarem.

Posarem oli dins la greixonera i hi sofregirem els alls tallat s en làmines fines.

Tot seguit hi agregaren el porro tallat en làmines fines, el pebre, el julivert tallat i capolat les cebes tendres tallades.

Al cap d’uns minuts hi afegirem les tomàtigues pelades i ben picades.

Ho anirem girant, ho salarem i quan ens agradi de cuit hi abocarem aigual i millor si l’hem encalentida abans.

Quan l’aigua prengui el bull hi afegirem els pèsols.

Uns minuts més tard hi introduirem els espinacs prèviament netejats i tallats.Immediatament ficarem dins la greixonera els peixos i deixarem que bullin dins el brou.

Mentre, anirem posant les llesques de pa moreno (sopa torrada o llesquetes torrades de llonguet) dins els plats individuals o a dins una greixonera.

Traurem els peixos de l’olla o greixonera i els llevarem totes les espines –interiors i exteriors–, en deixam els palpissos ben nets i els reservarem.

Damunt les sopes hi aspergirem rodanxes fines d’ou bullit. Juntament amb l’ou, hi anirem escampant popes –llomets– de peix sense cap espinaPer damunt hi vessarem el brou acompanyat de les verdures. No ha de resultar un plat excessivament clar. Aquests sopes se solen fer una mica espesses.