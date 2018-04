'Jurassic World Evolution': regresan los dinosaurios de 'Parque Jurásico'

En 1993, ', la película de, daba vida a uno de los universos más populares de todos los tiempos. Nos referimos a la cinta basada en el libro homónimo escrito porLa trepidante y fantástica aventura obtuvo tanta popularidad que dio comienzo a una auténtica epidemia de expertos en dinosaurios. Entonces, los más jóvenes soñaban con convertirse en paleontólogos para descubrir fósiles y luego clonar imponentes bestias jurásicas. Estos anhelos también encontraron su realización virtual con 'un juego de simulación que hace más de quince años, aunque algo limitado, nos daba la oportunidad de construir un parque temático poblado por dinosaurios al igual que en las películas de Spielberg. Antes y después de 'Operation Genesis' se han comercializado muchos otros títulos que explotan la marca o simplemente se inspiran en la franquicia, pero todos dentro de un entorno muy diferente a las mecánicas de construcción y gestión.

Sin embargo, dentro de pocos meses podremos ver cumplido el deseo de muchos seguidores de la serie con 'Jurassic World Evolution', y aunque hemos tenido que esperar 25 años para gestionar de forma absoluta los parques de atracciones más atractivos y complejos que se puedan imaginar, en los cuales, los protagonistas de las atracciones son reptiles gigantes, el resultado es inmejorable. Que los responsables de la obra sean los británicos de Frontier Developments, creadores de series como 'RollerCoaster Tycoon' y el más reciente 'Planet Coaster', entre otras de joyas de la gestión temática, nos da una idea del volumen del juego, que ya hemos tenido oportunidad de probar en profundidad en los estudios Universal en Los Ángeles, donde también hemos hablado con el director del juego y algunos de los desarrolladores de la obra.

El juego se desarrolla en la legendaria Isla Nublar y las pequeñas islas que la rodean. Foto: Elsotanoperdido

Construye un auténtico parque de atracciones repleto de dinosaurios



Más allá de la enorme carga emocional que imprime la marca, incluso con Jeff Goldblum, que volverá en el juego como el Dr. Ian Malcolm, -entre otras sorpresas-, nos esperan muchos incentivos dentro, como la profundidad en la que parece haberse instalado la capacidad de gestión y el enorme número de diferentes dinosaurios, atracciones y posibilidades. La entrega contará con personajes principales y eventos que han sucedido durante la saga de películas y estará ubicado en la legendaria Isla Nublar y las pequeñas islas que la rodean, conocidas como el Archipiélago de las Cinco Muertes. En estos impresionantes parajes habrá que construir nuestros propios parques mientras creamos nuevas camadas de dinosaurios, atracciones, zonas de contención y campos de investigación. Cada decisión llevará a un camino diferente y se abrirán nuevos retos, pero como premisa, tan solo adelantar que en 'Jurassic World Evolution' tendremos que gestionar recintos en entornos maravillosos centrados en las figuras de los dinosaurios, diseñando las estructuras, adecuándolas al público y asegurando los niveles de seguridad.

Los aspectos principales del mantenimiento del parque se reparten en tres divisiones: entretenimiento, seguridad e investigación. Los resultados estarán subordinados esencialmente a estos parámetros, que influirán en el resto de aspectos. La gestión de un recinto tan espectacular permitirá que los visitantes de nuestro parque paguen grandes sumas de dinero a cambio de emoción y atracciones únicas, y ésta es la labor del jugador, sin dejar de prestar atención a la seguridad.

La investigación es una de las características más atractivas del juego y se confirma un amplio abanico de posibilidades para expandir el número de dinosaurios para el parque. También podremos contratar paleontólogos especialistas y enviarlos a recuperar y recolectar nuevas muestras de ADN por todo el planeta. Cuando se haya completado el proceso, se podrán crear muchas especies diferentes para poblar el parque, como el Velociraptor, Triceratops, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Parasaurolophus y lógicamente, el Tyrannosaurus rex.

Podemos poblar nuestro parque con todo tipo de especies de dinosaurios. Foto: Elsotanoperdido

Es fácil entender cuál es el objetivo de cada sección, y que cada una de ellas será esencial para mantener una estructura estable, funcional y, ante todo, rentable del parque. En este aspecto habrá que procurar cierto equilibrio entre áreas, pues las ambiciones de los científicos, interesados en la recuperación de ADN de los dinosaurios fósiles y modificarlos para incubar, chocarán con el pragmatismo de los responsables de mantener a los visitantes a salvo, nos comenta el director del juego Mike Brookes. Además de la seguridad, la comodidad del público no se subestimará, ya que el dinero de los visitantes permitirá el desarrollo de tecnologías avanzadas y la construcción de edificios nuevos, pidiéndonos, por lo tanto, que unamos esfuerzo y economía a favor del equilibrio.

Pero las verdaderas estrellas del juego son los dinosaurios: habrá muchos, todos cuidados en cada detalle a fin de aportar una impresionante sensación de realismo visual. Cada bestia tendrá un temperamento diferenciado: los herbívoros, tan pacíficos como los Braquiosaurus no causarán demasiados problemas, mientras que los carnívoros más agresivos requerirán de otros sistemas de seguridad. Será importante, por lo tanto, donde situar y como mezclar los diferentes especímenes en sus recintos, cada uno previamente adaptado por el jugador en relación a sus características, por ejemplo, construyendo lagos, ampliando la vegetación o dejando espacios libres donde los visitantes pueden observar con seguridad. Teniendo en cuenta que el título de Frontier dará mucha libertad a los jugadores, nada asegura que no se puedan dar incidentes en el parque, como por ejemplo que se escape un T-Rex de su jaula, algo que seguramente no será funcional para la estabilidad y la economía del parque.

Los pácificos Braquiosaurus no nos causarán demasiados problemas. Foto: Elsotanoperdido

Creando nuevos dinosaurios



Para resolver las situaciones espinosas, tenemos a nuestra disposición un helicóptero de seguridad y vehículos armados con dardos tranquilizantes. Los desarrolladores han incluido una función que permite controlar manualmente estas operaciones, incluso disparar los dardos, en una operación que bien puede realizar el propio jugador o dejar en manos de la inteligencia artificial. Mientras el centro de todas las miradas se centrará en el parque y en el estado de los dinosaurios, el equipo de científicos continuará desarrollando tecnologías para perfeccionar los especímenes.

A intervalos regulares se nos pedirá financiar nuevas expediciones para encontrar fósiles antiguos y desbloquear nuevas especies, o para combinar el ADN de un dinosaurio con el de otros animales, por ejemplo, el de un sapo a un Carnosaurus con el fin de modificar sus diferentes parámetros y apariencia. Con 'Jurassic World Evolution' por fin vamos a poder participar en la creación del código genético de grandes reptiles del pasado, y cuando uno se encarga de tal tarea, será casi imposible no encariñarse de cualquier recién llegado, hasta de un Velociraptor.

El Velociraptor, una de las especies estrella de 'Jurassic World Evolution'. Foto: Elsotanoperdido

Podemos cambiar el nombre de nuestras criaturas, alimentarlas, ver cómo se mueven en su espacio de vida y como se adaptan a la visita de las multitudes, que no pueden evitar mirar con sorpresa a los gigantescos animales. 'Evolution' pone en escena un mundo de juego vivo, vibrante, meticulosamente cincelado en todos sus matices. Incluso los atmosféricos, como la lluvia, las tormentas o los tornados, que llenan los escenarios con bellísimos efectos. En este caso, sin embargo, la importancia va más allá del esplendor visual: un rayo, de hecho, puede apagar conjuntos de seguridad y causar un fallo eléctrico, un tornado podría romper las vallas que protegen a los visitantes de los dinosaurios y que se escapen algunos ejemplares. Estos factores serán impredecibles en las cinco islas del juego, que contarán con diferentes biomas y un nivel de dificultad creciente.

Conclusiones



Tras haber tenido la oportunidad de probar la nueva criatura de Frontier, tan solo podemos esperar para echarle la mano a la versión completa de 'Jurassic World Evolution', que hasta el momento ha demostrado ser un producto extremadamente divertido, lleno de oportunidades y muy cuidado. No podemos olvidar los altos niveles de calidad que Frontier deja en cada uno de sus productos, así como un importante plantel de desarrolladores cuyas obras anteriores hablan por sí mismas. Por suerte, el lanzamiento no está demasiado lejos y a partir del 12 de junio podremos controlar nuestro propio Parque Jurásico en PC, PlayStation 4 y Xbox One en edición digital, acompañando así al estreno de la película 'Jurassic World: El Reino Caído'. Los usuarios de consola que decidan optar por la edición en disco, podrán hacerlo a partir del 3 de julio.

'Jurassic World Evolution' - Gameplay. Vídeo: YouTube

