'Sonic Mania Plus': lo nuevo del erizo azul para nostálgicos del pixel

La semana pasada en el festival SXSW (South by Southwest Film Festival) en Austin (Texas), SEGA realizó la presentación '', donde reveló una serie de anuncios inspirados en la querida franquicia Sonic the Hedgehog.

Uno de los aspectos más destacados fue el anuncio de 'Sonic Mania Plus', la versión definitiva para tiendas del original título digital, que añade un nostálgico estilo pixel y una vertiente de juego principal de corte clásico con nuevas características, todo dentro de un pack físico coleccionable.

Aprovechando el impulso de Sonic Mania, 'Sonic Mania Plus' añade dos nuevos personajes jugables de anteriores entregas, Mighty the Armadillo y Ray the Flying Squirrel, así como el nuevo modo de juego Encore, que incorpora una nueva apariencia a las localizaciones familiares de la saga al tiempo que supone un desafío tanto para novatos como para jugadores más experimentados.

Esta nueva edición física incluirá un libro de arte coleccionista, portada reversible SEGA Mega Drive y una carátula holográfica. 'Sonic Mania Plus' estará disponible en tiendas este verano para PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One.

Para concluir la presentación, SEGA coqueteó con los asistentes con un vídeo que da pistas sobre un Nuevo Proyecto de Sonic que se encuentra en desarrollo, así que habrá que estar atento durante los próximos meses para conocer todos los detalles. Puedes echar un vistazo a continuación.

'Top Secret'- Nuevo Proyecto de Sonic. Vídeo: Youtube

Elsotanoperdido News and Videogames