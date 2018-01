El nuevo modo zombi de 'Call of Duty: WWII', al descubierto

Desde el lanzamiento de 'Call of Duty: WWII' el título solo dispone de un mapa para el modo zombi, algo que por fortuna está a punto de cambiar. Activision ha revelado algunos detalles sobre 'The Darkest Shore', la extensión del modo de juego que forma parte de 'The Resistance', el primer paquete de contenido descargable para el título de Sledgehammer Games.

La nueva aventura se enmarca pocos días después del terrible desastre de Mittelburg, cuando el grupo recibe informaciones que sugieren que el Doktor Straubs, villano de la trama, está en una isla al norte de Alemania. Sumergida en niebla, la isla está rodeada por un extraño poder y habitada por muertos vivientes. Marie, Drostan, Olivia y Jefferson necesitarán enfrentarse a todo esto y más, para descubrir los misterios escondidos en 'The Darkest Shore'.

Además de la ampliación del modo zombi, cómo se confirmó anteriormente, el paquete incluirá tres nuevos mapas estándar para el multijugador y una nueva área de guerra denominada 'Operation: Intercept', que tiene como escenario una ciudad urbana a las afueras de Francia.

Los jugadores deberán liberar a combatientes de la Resistencia francesa, hacerse con los equipos de comunicación y detener completamente un tren en movimiento. 'Call of Duty: WWII' se encuentra disponible desde noviembre de 2017 para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. El paquete de mapas 'The Resistance' tiene previsto su llegada al sistema de Sony el próximo 30 de enero de 2018.