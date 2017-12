'Deus Ex Mankind Divided', entre los juegos PlayStation Plus de enero

Imagen de ´Deus Ex Mankind Divided´.

Imagen de ´Deus Ex Mankind Divided´. Elsotanoperdido

Enero de 2018 también llegará cargado de novedades y ventajas para los suscriptores del programa PlayStation Plus. Entre los 'Juegos del mes' de enero que se incluyen para España destaca 'Deus Ex Mankind Divided', la excelente aventura de acción y sigilo ambientada en el futuro cercano que nos pondrá en la piel del agente Adam Jensen. Además, los amantes de las aventuras gráficas podrán disfrutar de 'Batman The Telltale Series', un título que nos pone en la piel de El Caballero Oscuro en la frágil estabilidad de una corrupta Gotham City.

Como videojuego bonus dentro del servicio PlayStation Plus, se podrá descargar de forma gratuita 'StarBlood Arena', el 'shooter' exclusivo de PlayStation VR en el que podemos demostrar nuestras habilidades en una competición de naves. Por otra parte, los usuarios también podrán hacerse con 'Dynasty Feud', un título con una mecánica frenética a la par que divertida y extremadamente rápida, que propone al usuario un campo de batalla horizontal con elementos de plataforma en el que equipos de dos a cuatro jugadores se enfrentan entre sí por la supervivencia de su dinastía. Destacar que es el primer videojuego puesto a la venta surgido de PlayStation Talents Games Camp Bilbao, una de las seis aceleradoras de proyectos que el programa PlayStation Talents tiene repartidas por la geografía española.

Como complemento a la oferta de videojuegos de este mes, la promoción para descargar de manera gratuita '¡Has sido tú!' se amplía hasta el próximo 6 de febrero de 2018, por lo que todos los usuarios activos de PlayStation Plus podrán descargar sin coste el primer título de la categoría de videojuegos sociales PlayLink, en el que hasta cinco amigos y familiares pueden averiguar de una forma divertida y desenfadada lo que realmente pensáis unos sobre otros.

En cuanto a PlayStation 3, este mes de enero estarán disponibles para su descarga 'Sacred 3' y 'The Book of Unwritten Tales 2', mientras que los usuarios de PlayStation Vita podrán disfrutar gratuitamente de 'Psycho-Pass: Mandatory Happiness' y 'Uncanny Valley'.

Por último, recordar que continúa vigente la promoción de HBO por la que todos los suscriptores tienen acceso a un mes gratis adicional si se dan de alta por primera vez en la aplicación.

La lista definitiva para el mes de enero es la siguiente:



'Deus Ex: Mankind Divided' (PS4)

'Batman: The Telltale Series' (PS4)

'Dynasty Feud' (PS4 de PlayStation Talents)

'StarBlood Arena' (extra para PS Plus – se requiere PS VR)

'¡Has Sido Tú!' (extra para PS Plus – PlayLink)

'Sacred 3' (PS3)

'Book of Unwritten Tales 2' (PS3)

'Psycho-Pass: Mandatory Happiness' (PS Vita)

'Uncanny Valley' (PS Vita y PS4)

A excepción de '¡Has Sido Tú!' que ya está disponible, hasta el día 2 de enero todavía hay tiempo de hacerse con los Juegos del mes de diciembre. Son los siguientes:



'Darksiders II: Deathinitive Edition' (PS4)

'Kung Fu Panda: Showdown of the Legendary Legends' (PS4)

'Until Dawn: Rush of Blood' (extra PS Plus – se necesita PS VR)

'¡Has Sido Tú!' (extra PS Plus – PlayLink)

'Xblaze Lost: Memories' (PS3)

'Syberia Collection' (PS3)

'Forma 8' (PS Vita y PS4)

'Wanted Corp' (PS Vita)



Juegos PlayStation Plus de enero. Vídeo: YouTube



Elsotanoperdido News and Videogames