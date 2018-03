Las claves del escándalo de la filtración de Facebook

se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que la empresa británica, vinculada a la campaña electoral del presidente

A ambos lados del Atlántico han surgido ya peticiones para investigar la filtración después de que Facebook suspendiera por uso indebido de datos a la empresa implicada.



¿Cuál es la raíz del escándalo?



Según una investigación de los diarios The New York Times y The Observer, CA pudo crear perfiles psicológicos de 50 millones de usuarios de Facebook usando una aplicación de predicción de personalidad descargada por 270.000 personas, pero también recogió datos de amigos de los usuarios.

En una declaración, CA negó "enérgicamente" un uso indebido de datos de Facebook para la campaña de Trump.

Facebook, por su parte, anunció que la firma de seguridad informática Stroz Friedberg examinará cómo se produjo la filtración y garantizará que todos los datos se destruyeron. "Si estos datos aún existen, sería una grave violación de las políticas de Facebook", dijo en un comunicado.

El New York Times afirma que todavía existen copias de los datos obtenidos por CA.



¿Quién desarrolló la aplicación?



Según ha señalado Facebook, fue el psicólogo de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan quién desarrolló la aplicación para recopilar los datos. CA no está vinculada a la Universidad de Cambridge pese a llevar ese nombre. Kogan ha asegurado que cooperará en la investigación



¿Cómo afectará a Facebook?



Para algunos analistas la polémica plantea una crisis existencial para Facebook debido a cómo reúne y utiliza datos sobre sus 2.000 millones de miembros.

"Que Facebook parezca no diferenciar entre vender zapatillas y vender un programa presidencial es un gran problema", dijo Daniel Kreiss, profesor de medios y comunicación de la Universidad de Carolina del Norte.

Facebook y otros grupos tecnológicos pronto deberán lidiar con nuevas leyes de datos privados, como la regulación general de protección de datos de la Unión Europea en mayo, señaló David Carroll, profesor de la Parsons School of Design.

En este contexto, el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, admitió un cambio en sus funciones (dijo que se concentrará en las elecciones y en los "nuevos peligros") pero desmintió su salida de la empresa como lo había anunciado previamente el NYT aludiendo a desacuerdos internos sobre la manera de conducir la lucha contra la desinformación.



¿Dónde ha trabajado Cambridge Analytica?



Una investigación encubierta del Canal 4 británico mostró que directivos de CA se jactaron de poder atrapar a políticos en situaciones comprometedoras con sobornos y trabajadoras sexuales ucranianas, y difundir información errónea a través de internet.

Los directivos de CA afirmaron haber trabajado en más de 200 elecciones en todo el mundo, desde Argentina y República Checa, hasta India y Kenia.