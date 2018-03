¿Sin memoria en el móvil? Trucos para recuperar espacio

¿Dónde meto tantas fotos?

Ya se sabe que la capacidad de nuestros teléfonos móviles también se paga. Cuantos más gigas, más caro es el terminal, y no todo el mundo puede acceder a las versiones con más capacidad de iPhone o Android. Por eso hay que saber gestionar bien la memoria del smartphone , más incluso cuando tendemos a acumularque nos llega a través de WhatsApp , redes sociales... Ten en cuenta estos consejos si quieres recuperar espacio.



Las imágenes que guardamos en el teléfono hacen que la memoria vuele. Lo ideal es eliminar las que consideremos superfluas y las que queramos conservar, almacenarlas en el ordenador o en la nube.

Los iPhone cuentan con la opción 'Optimizar almacenamiento'. Se activa en Ajustes/Fotos y en Foteca de iCloud. Las fotos y los vídeos de menos tamaño se conservan en el dispositivo, mientras que todas las versiones originales en alta resolución se almacenan en la nube.

En Ajustes pinchamos Fotos y luego Optimizar Almacenamiento. Foto: C.D

Los Android disponen de la aplicación Fotos de Google, que ofrece almacenamiento ilimitado. Esta app hace copias de seguridad tanto de imágenes como de vídeos. Una vez realizadas las copias, las podemos borrar de la memoria interna de nuestro terminal.

Eliminar los archivos grandes



WhatsApp es la puerta de entrada de fotos y vídeos que pueden colapsar el móvil por su elevado peso. Si tienes iPhone, vete a Ajustes/General/Almacenamiento y Revisar archivos grandes. En editar, elimina los que más ocupan o los que no te interese conservar.

En Android, accedemos a Ajustes/Dispositivo/Almacenamiento para limpiar los datos almacenados en caché. Aquí también podemos eliminar los datos de algunas aplicaciones, así como descargas y archivos multimedia.

Pinchamos en almacenamiento y luego en datos en caché para eliminarlos. Foto: C.D

Quita las apps que más ocupan



Seguro que tienes un montón de aplicaciones instaladas que no utilizas. Elimínalas y ganarás espacio. En Ajustes/General/Almacenamiento del iPhone figura el listado de las aplicaciones instaladas. Puedes liberar espacio desinstalando la app, conservando los datos y documentos que contiene, o bien eliminarla, con lo que estos desaparecerán.

El sistema operativo iOS dispone además de una función que deja en 'stand by' las apps que menos usamos (Ajustes/iTunes y App Store/Desinstalar apps no utilizadas). No se eliminan, sino que se quedan en la nube con un acceso directo para descargarlas cuando las necesitemos.

Pinchamos en iTunes y activamos Desinstalar apps. Foto: C.D

Asimismo, en Ajustes/Música/Optimizar almacenamiento se pueden borrar las canciones que menos escuchamos con el iPhone.

En Android, en Ajustes/Aplicaciones vemos el listado de apps. Tenemos entonces las opciones de forzar detención, desinstalar la app, borrar datos o borrar caché.