¿Qué mejora está preparando Instagram?

Algunos medios apuntan a una nueva mejora que está incluyendo Instagram en los perfiles de sus usuarios. La red social se encuentra en periodo de pruebas y, por ello, no han dado más detalles al respecto. Lo único que avanzan es que se trata de "mejoras para manejar la experiencia en Instagram". En concreto, se trataría de una nueva función que permite a los usuarios ver si una persona en concreto les sigue. Para ello, tan solo hay que acudir al perfil de esa persona y ver si aparecen las palabras 'Follows you' ('Te sigue').



Varios usuarios de la red social han detectado este cambio al visitar los perfiles de sus seguidores, tal y como demuestran las capturas de pantalla difundidas por Twitter. Aunque de momento, parece que Instagram solo está probando esta función para algunos usuarios de Android, según adelanta el medio Mashable. Hasta ahora se desconoce si algún usuario de iOS ha recibido este cambio.





Oh wow so now Instagram lets you know who actually follows you ...loves this new update! So you can now lurking who's a fan lmao pic.twitter.com/suQ6NUp3ls — Paris Duarte (@ParisDuarte) 16 de septiembre de 2017