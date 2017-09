Cómo archivar fotos y vídeos antiguos en Instagram

¿Te acuerdas de tus primeras fotos en Instagram, cuando aún no te importaba aplicarle filtros a las imágenes y subías un poco de todo? Echando la vista atrás, o pensando en las fotografías con las que te iniciaste en la red social, quizás te arrepientas de alguna.

Si fuese hoy, por ejemplo, te lo pensarías dos veces. Al fin y al cabo Instagram es una plataforma que invita a compartir con los demás lo que uno publica y siempre se quiere dar la mejor versión.

Si es así, si te arrepientes de alguna imagen subida anteriormente a la plataforma, por el motivo que sea, no te preocupes, Instagram acaba de actualizarse con una nueva opción que permite archivar todas esas fotografías o vídeos antiguos sin necesidad de borrarlas. De esta forma, tú sí podrás seguir viendo ese contenido, pero no los demás, y, así, si una foto no "pega" en tu muro de Instagram podrás archivarla, pero seguir conservándola entre tus recuerdos.

¿Y cómo hay que hacer para archivar fotografías o vídeos? El procedimiento es muy sencillo.

Antes de nada debes asegurarte de que tu versión de la aplicación está actualizada. Instagram confirmó que la función llegará progresivamente a todos los usuarios, así que si actualizas tu 'app' y ves que todavía no te aparece la opción de archivar, no desesperes. Tarde o temprano llegará a tu dispositivo.

Para saber si la opción ya está disponible en tu móvil entra en Instagram y ve a tu perfil de usuario. Ahí verás una nueva indicación en el extremo superior de la pantalla con forma de reloj y una flecha que dice 'Archivo'. Al principio verás este carpeta vacía, pero, más adelante, las imágenes y vídeos archivados los podrás ver aquí.

Pues bien, cuando tengas localizada la foto que quieras archivar solo tendrás que mantenerla presionada o hacer clic en los tres puntos que aparecen en la parte superior a la derecha de la imagen y seleccionar la opción 'Archivar'. Como decíamos, esas fotos se enviarán directamente a la carpeta 'Archivo' y allí se quedarán si no decides lo contrario (tienes la posibilidad de restablecerlas en tu perfil siempre que quieras).



Visibles solo para el usuario



Mientras las imágenes estén en la carpeta 'Archivo' solo serán visibles para ti, para nadie más. Podríamos decir que se trata de una especie de álbum privado. Las fotografías no se borran, simplemente se guardan en otro 'cajón'. Si lo que quieres es borrarla y que desaparezca para siempre, también tienes esa opción. La diferencia está en que esta última acción es irreversible, no podrás recuperar esa fotografía, mientras que con la opción 'archivar', si te arrepientes siempre puedes restablecerla en tu muro.

Para revertir el proceso, es decir, para restablecer una fotografía que hemos enviado a la carpeta 'Archiv', simplemente tendrás que ir a 'Archivo', abrir la foto que quieras volver a colocar en tu perfil (o hacer clic en los tres puntos suspensivos) y elegir "Mostrar en el perfil". Al momento se volverá a colocar, por orden cronológico, donde estaba antes, y sin modificar nada en tu perfil