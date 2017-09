¿Va muy lento tu móvil? Aprende a solucionarlo

Cuántas veces hemos pensado en cambiar de móvil cuando éste empieza a perder velocidad. Ni el mejor de los smartphones resiste el paso del tiempo. La lentitud es un mal inevitable en nuestros celulares, pero no siempre se debe a errores de hardware, por lo que es probable que podáis atajar este problema que nos pone de los nervios.

Apágalo y enciéndelo



Es un clásico pero funciona. Rara vez apagamos los móviles, nos limitamos a ponerlos en silencio cuando queremos que no nos molesten. Al reiniciar el dispositivo refrescamos la memoria y se cierran aplicaciones que desconocíamos que teníamos activadas y que nos ralentizan el aparato. Conviene un apagado y encendido al menos una vez a la semana.

Cerrar 'apps'



No cabe duda de que tener muchas aplicaciones en funcionamiento resta agilidad al smartphone. ¿Hay que cerrarlas todas? Tanto expertos de Android como de Apple sostienen que esto no mejora el rendimiento. Es más, algunos aseguran que cerrarlas de forma compulsiva incluso es perjudicial en lo que a consumo de recursos se refiere. Sí es bueno desinstalar las aplicaciones que no utilicemos.

Es aconsejable desinstalar las aplicaciones que no usemos. Foto: Getty Images

Actualizar el sistema operativo



Los sistemas operativos de los móviles se actualizan cada cierto tiempo para solucionar errores o posibles fallos. Para optimizar el rendimiento debemos asegurarnos de que tenemos instalada la última versión. De esta forma nos protegemos también frente a posibles agujeros de seguridad.

Borrar memoria caché y datos



Las aplicaciones van guardando datos a medida que las utilizamos. WhatsApp, por ejemplo, guarda automáticamente fotos, audios y vídeos. La 'app' de mensajería instantánea nos da la opción de evitar que estos archivos nos colapsen la memoria del teléfono desactivando la descarga automática. También es interesante instalarse un gestor de contenidos para eliminar todos aquellos datos que no nos interesen.

WhatsApp por ejemplo guarda automáticamente fotos, audios y vídeos. Foto: Getty Images

Liberar memoria



Lo usuarios de iPhone pueden liberar memoria pulsando el botón de encendido unos segundos, con el móvil desbloqueado, hasta que aparezca la opción de apagado, y seguidamente el botón de inicio hasta que vuelva a la pantalla normal.

En el caso de Android, mejoraremos el rendimiento activando el modo desarrollador en Ajustes/Acerca del dispositivo y pulsando entre 7 y 10 veces el número de compilación.