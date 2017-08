¿Necesito antivirus en Mac?

La cifra de archivos maliciosos para ordenadores Mac se ha multiplicado en los últimos años, como va constatando la plataforma de seguridad Carbon Black. Esto se explica por el aumento de la popularidad de las máquinas de Apple entre los usuarios. "Cuando un ciberdelincuente diseña un programa malicioso, un virus o un troyano, busca normalmente llegar al máximo número de ordenadores", razona Jordi Serra, experto en ciberseguridad y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.

"Antes la cuota de ordenadores Apple era más reducida y por tanto interesaba menos a los ciberdelicuentes", añade Raúl Núñez, miembro del equipo de ciberseguridad de la empresa especializada Trend Micro. Ahora, al haber más usuarios de la marca que hace una década -aunque Windows sigue acaparando algo más del 90% del mercado según datos de NetMarketShare-, se habrían convertido en un objetivo más apetecible, más allá de que el sistema operativo de Apple (OS X) ha sido considerado tradicionalmente entre los usuarios un sistema a salvo de virus. Con todo, los expertos señalan que OS X (basado en Unix, al igual que Linux) es un sistema considerado seguro y poco vulnerable. "Estamos ante un sistema más cerrado y que se presta menos al malware", argumenta Serra.

En todo caso, de forma paralela a los avances en seguridad del software ha aumentado también la sofisticación de los virus y los archivos maliciosos. Por ello, la recomendación es disponer de un antivirus o un antimalware de confianza (los hay gratuitos), pues "siempre supondrá una protección adicional a la que ofrezca el sistema". Pero por encima de ese consejo, los especialistas priorizan el de navegar por internet de forma prudente: no conectarse a redes wifi no seguras, evitar webs que no parezcan fiables, no hacer clic en elementos de sospecha y descargar aplicaciones solamente desde la plataforma oficial.



Cronología de ataques

Aquí va una muestra de algunos de los ataques, que con el tiempo se van multiplicando en número.

2004. RENEPO. El primer malware específicamente escrito para Mac. También conocido como Opener, era un gusano que entre otras cosas desactivaba el cortafuegos del ordenador y descifraba contraseñas.

2006. LEAP-A. Uno de los primeros virus detectados que atacaban a un Mac, un gusano que se expandía a través de mensajería iChat camuflado como un archivo gráfico.

2007. JAHLAV. También conocido como RSPlug, había varias versiones de este malware. Una de la más habitual se camuflaba como un código falso para ver vídeos pornográficos.

2010. BOONANA. Un troyano multiplataforma que atacaba tanto sistemas Mac, Linux como Windows. La amenaza se propagó a través de mensajes en sitios de redes sociales en el que se preguntaba: "¿Es tuyo este vídeo?", un anzuelo para clicar.

2011-12. FLASHBACK. Uno de los ataques que más ordenadores han infectado en la historia de Mac. Se coló como instalador falso para Adobe Flash. Fue diseñado para robar contraseñas y datos bancarios.

2016. BACKDOOR.MAC.ELEANOR. Malware oculto. Se infiltra como un conversor de archivos falsos que es accesible on line en sitios web de confianza, ofreciendo aplicaciones para Mac y software de terceros. Proporciona al atacante un control total del equipo infectado.