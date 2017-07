El iPhone 8 llegará en cuatro colores diferentes

El próximo terminal insignia de Apple, el iPhone 8, llegará al mercado en cuatro colores distintos, uno de ellos nuevo entre la gama de colores de los 'smartphones' de la compañía de Cupertino, según ha publicado el filtrador Benjamin Geskin desde su perfil de Twitter.



Con un total de cuatro colores, el iPhone 8 reduciría su variedad cromática en dos tonos, ya que el actual buque insignia de la compañía de la manzana, el iPhone 7, está disponible en seis colores diferentes. Geskin no ha especificado de qué colores se trataría, pero sí que uno de ellos será una novedad en la gama iPhone.







2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm