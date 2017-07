Las ofertas del Prime Day 2017 de Amazon exclusivas del 8 de julio

Ha empezado la cuenta atrás para la celebración del Prime Day de Amazon 2017, cuyo día grande tendrá lugar el próximo 11 de julio. Esta será la tercera edición de esta iniciativa, con la que el gigante del ecommerce ofrece multitud de ofertas y descuentos. Para ir calentando motores, la compañía lanza del 5 al 10 de julio varias promociones y ofertas especiales. ¡Descubre las de este sábado 8 de julio!



Equipado con un procesador Intel Core i5-6200U (2,3 GHz, hasta 2.8 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos), este ordenador táctil de sobremesa de la marca HP, que cuenta con una pantalla de 23,8" Full HD, está disponible este sábado por solo 699,99 euros, 199 euros menos del que suele ser su precio habitual.

HP All in One 24-g008ns. Foto: Amazon