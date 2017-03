Facebook prueba el botón ´No me gusta´ en Messenger

Facebook pretende introducir las reacciones en los chats de su aplicación de mensajería más popular, Facebook Messenger, donde, además de las ya presentes en Facebook actualmente, se añadiría una nueva reacción: un dedo con el pulgar hacia abajo. Es decir, un 'No me gusta'.

A día de hoy, Facebook está probando la nueva función entre un pequeño grupo de usuarios de la 'app', según ha informado el portal 'TechCrunch'. Los mensajes de Messenger estarán acompañados por un signo de emoticono que despliega siete reacciones distintas: ' me gusta', 'me encanta', 'me divierte', 'me asombra', 'me entristece', 'me enfada' (los ya presentes en la red social actualmente), y 'dislike' (no me gusta).

Esta última reacción, expresada mediante el 'emojis' del pulgar hacia hacia abajo, es la principal novedad. Según 'TechCrunch', estarían destinados a usarse en votaciones como 'sí' o 'no', una función ya incluida por Slack, una de las 'apps' de mensajería más populares en entornos de empresa.

De momento se desconoce cuándo se introducirá la función de reacciones en Messenger. El hecho de que incluya un botón que ya había sido reclamado por los usuarios como es el de 'dislike' hace pensar que si tiene éxito podría también llegar a Facebook.