Acatarrarse varias veces, ¿por qué recaemos?

En una misma temporada invernal podemos tener la tan mala suerte de recaer en muy poco tiempo en una gripe o en un catarro,¿Por qué sucede esto?

En una entrevista con el doctor Manuel Linares, coordinador del grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas, Medicina Tropical y del Viajero de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) explica por ejemplo que, en el caso de la gripe, es posible enfermar de ella, aun estando vacunado.

"La vacuna de la gripe brinda cierta protección frente a ella y reduce el riesgo de complicaciones. Sin embargo, lamentablemente no evita en todos los casos que se adquiera la enfermedad", indica el experto.

Además, advierte de que la efectividad de la vacuna puede variar de una temporada a otra, según la similitud o combinación entre los virus incluidos en la vacuna, y los que se diseminan en la comunidad, y también en función de la persona a la que se le administra la vacuna (edad y estado de salud). "No obstante, numerosos estudios han demostrado que la vacunación es beneficiosa, especialmente cuando la vacuna combina perfectamente con los virus en circulación", explica el experto.

Sobre por qué es posible coger la misma gripe dos veces en un invierno el doctor Linares apunta a que esto puede deberse a que, previsiblemente, se trata de virus procedentes de cepas diferentes.

La vacuna de la gripe / Getty Images

"Los virus causantes de la gripe pueden mutar, lo que significa que puedes contagiarte del virus, transmitirlo a otras personas, y luego contraer de nuevo la enfermedad debido a que el virus ha mutado y los anticuerpos que tu cuerpo generó para luchar contra él ya no son eficaces contra la nueva cepa", señala el especialista.

Por su parte, José María Cots, de la Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMFYC) opina igualmente que hay personas que recaen varias veces en un catarro a lo largo del invierno o de la primavera, por ejemplo, porque hay diferentes virus en una misma temporada y se ha podido superar uno pero no otro.

"En invierno hace que se resfríe varias veces. No hay tratamiento porque el antibiótico no sirve para virus. Las personas se pueden vacunar y coger resfriados, porque la vacuna de la gripe no tiene nada que ver con el virus del resfriado. Y para el virus del resfriado no hay vacuna", añade.



¿Por qué unas personas se acatarran más que otras?

En cuanto a las razones que explicarían por qué unas personas enferman más que otras, en este caso contraen la gripe o se acatarran, el profesional de SEMERGEN, el doctor Linares indica que la respuesta se encuentra en el sistema inmune de cada persona.

"La capacidad que cada persona tiene individualmente de defenderse frente a microorganismos como bacterias y virus. Por ejemplo, dos personas diferentes ante el mismo virus pueden desarrollar mecanismos inmunes totalmente diferentes, uno que pase totalmente inadvertido para quien lo padece, y otro que desarrolle los conocidos y molestos síntomas del catarro con una respuesta inmune más florida. Se han y se están estudiando los factores que hacen que esto vaya en uno u otro sentido", afirma el médico de atención primaria.