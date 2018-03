Mucho más que eficiencia

Seat amplia la gama del Ibiza de última generación con la llegada del motor diésel 1.6 TDI, disponible con tres niveles de potencia: 80, 95 y 115 cv.

Esta variante llega en un momento en el que el diésel está más cuestionado que nunca, pero avalado por los sistemas Start&Stop y el de reducción catalítica selectiva (SCR) de segunda generación que mitiga y transforma las partículas NOX en elementos inocuos para el medio ambiente, lo que le ha permitido cumplir con la normativa Euro 6.

El motor de acceso a la gama Ibiza diésel es el 1.6 TDI de 80 cv de potencia y 230 Nm de par motor, asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades, que se conforma con 3,8 litros de combustible para recorrer 100 km y emite 99 g/km de CO2.

El siguiente escalón es el 1.6 TDI de 95 cv y 250 Nm de par, que puede ir asociado opcionalmente a una caja de cambios automática de doble embrague DSG de siete relaciones (ésta última disponible a principios de 2018). Pese a ofrecer mayores prestaciones, este motor también arroja un consumo medio de 3,8 1/100 km y 99 g/km de CO2.

El tope de gama en la oferta diésel del Ibiza es el 1.6 TDI de 115 cv y 250 Nm que, como el anterior, va asociado de serie a una caja manual de 6 velocidades y tiene la DSG como opción. Éste fue precisamente el que tuvimos ocasión de probar en mayor profundidad en la presentación que Seat hizo de la gama diésel en la propia isla de Ibiza.

Lo que más nos gustó fue la contundencia que le aportan los 250 Nm de par motor y cómo el cambio automático los transmite al eje delantero para disfrutar siempre de un buen empuje, independientemente del régimen de revoluciones al que se circule. Tanto en carretera, con unas contundentes recuperaciones, como en ciudad con ágiles reacciones, este motor es capaz de mover con gran soltura al Ibiza. Y todo ello combinado además con una gran facilidad de manejo y un notable confort.

Aunque ya destacamos el gran comportamiento que tiene el Ibiza en la anterior presentación, no podemos dejar de reseñar este aspecto también en esta toma de contacto. Se debe principalmente a la utilización de la plataforma modular transversal MQB AO (Modular Quer Baukasten), que también utiliza el nuevo SUV urbano español, Arona. Esta plataforma proporciona al Ibiza un 30% más de rigidez, además de ligereza, un destacable dinamismo y un notable aumento en el espacio interior. Es decir, que adquiere la prestaciones de coche grande.

Gran equipamiento

El nuevo Ibiza diésel está disponible con cuatro acabados: Reference, Reference Plus, Style, Xcellence y FR. Con la opción Reference Plus y el motor diésel de 80 cv el Ibiza está disponible desde tan sólo 12.760 euros con todos los descuentos y campañas disponibles. Por contra, el FR es el más exclusivo y está destinado a quienes buscan un plus en deportividad, desde algo menos de 21.000 euros con el motor de 115 cv.

Independientemente de la versión escogida se goza de un gran equipamiento de serie con lo último en seguridad, infoentretenimiento y conectivdad.