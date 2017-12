Distinción híbrida

Lexus tiene en su gama de berlinas deportivas IS a uno de sus principales pilares. Una importancia la del modelo nipón que se refleja en el hecho de haber superado el millón de unidades comercializadas desde 1999.

La actual tercera generación del IS marcó el inicio de una nueva era con la introducción de la Tecnología Híbrida de Lexus. Desde su lanzamiento, el IS 300h ha resultado ser, de lejos, la opción preferida de los clientes europeos, con un porcentaje de ventas del IS del 90 por ciento.

Eficiencia y dinamismo

El modelo Full Hybrid se caracteriza por su excepcional eficiencia y suavidad, conservando asimismo los elementos que tradicionalmente han sido parte del especial atractivo del IS. Su tren motriz combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros con un compacto y potente motor eléctrico que garantiza la suavidad y la respuesta de la conducción y está asistido por un sistema de sincronización variable de válvula inteligente Dual VVT-i, tecnología de inyección D-4S de Lexus y un sistema de recirculación de los gases de escape de alto rendimiento. Con todo ello, ofrece una potencia de 223 cv y unas prestaciones de lo más destacadas. Además, su avanzado diseño técnico garantiza el ahorro de combustible y un nivel de emisiones sin precedentes, con cifras oficiales de 97 g/km de CO2 y 4,3 l/100 km, lo que refuerza el atractivo del modelo en un mercado en el que el comportamiento ecológico y los costes de propiedad del vehículo son fundamentales para el consumidor.

Mejoras dinámicas

El rendimiento dinámico del IS se ha mejorado mediante revisiones precisas de la suspensión delantera y trasera y la dirección. El resultado de unas medidas tan exhaustivas es que tanto el modelo IS estándar como el F Sport ofrecen mejoras en la calidad de la conducción, el control de la carrocería, la tracción trasera y la estabilidad en línea recta, así como una mejor respuesta de la dirección. Asimismo, todos los IS montan el sistema VDIM que coordina el funcionamiento del ABS, la distribución electrónica de frenado (EBD), el control de tracción (TRC) y el control de estabilidad del vehículo (VSC) con la dirección eléctrica (EPS).

En lo que respecta la equipamiento de serie, la unidad que tuvimos la ocasión de probar correspondía al nivel intermedio Executive. Una atractiva alternativa por su excelente relación calidad-precio y un completo equipamiento que incluye de serie elementos como los faros Multi-LED, las llantas de aleación de 17´´ de 5 radios dobles, el sistema Smart Entry, el Control de Crucero Adaptable (ACC) o la cámara trasera con guías dinámicas de asistencia al aparcamiento.

Disponible en los otros 4 niveles de acabado -Eco, Business, Sport y Luxury-, los precios del IS300h parten desde los 35.900 euros si se opta por el sistema de financiación Lexus Privilege.