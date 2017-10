El rent a car del futuro

El sector de la automoción es a día de hoy uno de los que más están evolucionando, y buena prueba de ello es el nuevo sistema de alquiler de coches sin llave que ha lanzado la compañía Goldcar.

Esta innovadora plataforma consiste en una llave virtual que el usuario se descarga en su propio smartphone y de esta forma no tener que preocuparse de recoger y devolver el vehículo ni de dejar las llaves físicas en un buzón en cualquier parte.

La llave virtual que Goldcar está ya utilizando en diferentes vehículos de su flota –en Mallorca está disponible en el Opel Mokka X y en el Citroën C4 Picasso– funciona a través de una aplicación gratuita disponible para dispositivos Android y para el iPhone de Apple. Tras descargar la aplicación, el cliente deberá crear una cuenta con un usuario y una contraseña gracias a la cual podrá acceder a la llave virtual del vehículo de Goldcar.

Una de las grandes ventajas de este sistema es que el usuario no tiene que estar pendiente de los horarios de la oficina o de si su vuelo llega con retraso. Al tener la llave virtual desde el momento en el que comienza el alquiler del coche, el cliente puede recogerlo en cualquier momento sin necesidad de pasar ni siquiera por la oficina a firmar el contrato.

Cuando se activa la llave, en el interior del vehículo, la aplicación solicita el kilometraje del vehículo y ofrece la posibilidad de anotar cualquier cosa relevante que estimemos oportuna. De esta forma, si por ejemplo el depósito no está lleno o si el vehículo tiene algún golpe o rozadura, no solo podemos indicárselo a Goldcar a través de la aplicación, sino que también podremos hacer fotos que quedarán guardadas en el sistema. Además, la app geolocaliza el vehículo por lo que nunca más se nos olvidará dónde hemos aparcado el coche. Una maravilla.

Cuando hay que devolver el vehículo tampoco será necesario pasar por la oficina. Bastará con dejar el coche en el aparcamiento y dar por concluido el contrato desde la propia app. Y tras probarlo a conciencia solo hay un veredicto posible: nada es lo mismo después de conducir un coche cuya llave virtual está en el móvil...