Piaggio mp3 Yourban: soluciones inteligentes

En 2006 Piaggio decidió darle un nuevo enfoque a su gama de scooters con el concepto MP3. Una ingeniosa visión de la movilidad que incorporaba un doble eje delantero bajo el objetivo de proporcionar un extra de seguridad y comodidad al usuario, principalmente a aquel que aún no se había decidido o atrevido a apostar por la moto. Ahora, once años más tarde, la gama Piaggio MP3 se ha convertido en la principal referencia de un segmento que no para de ganar adeptos, y al que también pueden acceder usuarios de más de 21 años con carné de conducir de coche, Tipo B.

La firma italiana estructura su catálogo de «tres ruedas» en torno a los MP3 originales en cilindrada de 300 y 500 cc y los MP3 Yourban LT. Éstos últimos se presentan como la alternativa más ágil y urbana de esta original oferta de scooters. El Yourban LT se ajusta a la normativa Euro 4, gracias al motor monocilíndrico de 300 c.c. de cuatro tiempos.

Un propulsor de 21 cv de potencia y un par máximo de 22,5 Nm a 6.000 rpm, que le aseguran unos valores que aseguran una rápida y elevada respuesta del acelerador junto a unas prestaciones más que destacables para moverse por todo tipo de trazados tanto urbanos como en carretera.

De tamaño compacto y deportiva estética, el Piaggio MP3 300 Yourban LT destaca por su afiladas líneas y un completo equipamiento que incliuye luces de posición LED insertadas en el grupo óptico, un asiento con dos niveles separados con soporte posterior para el piloto, luces posteriores de posición y de frenado de tipo LED.

A nivel dinámico cabe resaltar puntos como su potente sistema de frenado el cual se puede accionar desde las manetas o con el pedal de freno situado sobre la plataforma delantera que acciona la frenada integral. En el hueco situado bajo el asiento se puede guardar un casco integral y en la columna de la dirección cuenta con un cómodo y discreto gancho para colgar bolsas.

El precio del Piaggio MP3 Yourban parte desde los 5.599 euros.