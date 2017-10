Ford Ka+: compra racional

El Ford Ka+ no es, ni pretende ser, el mejor coche del mercado, pero sí uno de los más destacados si se tiene en cuenta su relación calidad precio, con un coste que parte por debajo de los 10.000 en su versión más accesible. Y lo cierto es que la marca norteamericana ha hilado muy fino a la hora de conjugar estos dos aspectos, ya que es difícl ofrecer más por menos.

No es un coche súmamente atractivo pero puede llegar a ser resultón si se escogen bien los acabdos y colores, y ofrece un interior muy aprovechable teniendo en cuenta sus reducidas dimensiones exterior. Con una longitud que no llega ni a cuatro metros, ofrece cinco plazas en las que pueden viajar cómodamente cuatro adultos y algo más apretados cinco personas, junto con un maletero de 270 litros.

El habitáculo está en línea con la filosofía de este coche, es decir, muy poco pretencioso pero mucho más que aceptable. Hay gran abundancia de plásticos duros, pero ni su aspecto o tacto no dan sensación de coche low-cost, más bien todo lo contrario. Cuentan con muy buenos ajustes, lo que asegura que con el tiempo no tendremos pizas sueltas ni ´grillos´ en el coche y se combinan con otros plásticos blandos e incluso atractivos elementos lacados.

Sin grandes alardes, también cuenta con la tecnología necesaria para faclitar la vida al conductor y proteger a los ocupantes, con sistemas de ayuda a la conducción, infoentretenimiento y seguridad que utilizan otros modelos más exclusivos de la marca del óvalo.

Pero donde más se nota el ADN de Ford es en su comportamiento. Sin olvidar de que estamos hablando de un coche de reducidas dimensiones y destinado a un uso principalmente urbano, el Ka+ ofrece un nivel de aplomo y seguridad por encima de lo que cabría esperar por su precio. Se nota que Ford no ha escatimado en aspectos básicos como las suspensioneso la dirección, ya que el coche cuenta con un buen tacto en su guiado y tiene un buen compromiso entre confort y estabilidad en carretera.

El motor gasolina de 1.2 y 85 cv que montaba la unidad de pruebas –la otra opción cuenta con el mismo bloque peor 70 cv­– es capaz de mover el coche con soltura y trabaja de una forma suave y silenciosa, en conjunto con el cambio manual de cinco relaciones. Además, esta potencia está bien equilibrada con un nivel de consumo óptimo incluso en un uso casi por completo en ciudad.