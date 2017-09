Proa Hyundai muestra los nuevos hyundai iONIQ híbrido y eléctrico

Palma se suma a la semana Europea de la movilidad y por ello el pasado día 20 de septiembre organizó una diada con varias empresas de automoción para que pudieran dar a conocer sus novedades en cuanto a coches ecológicos.

Hyundai Proa Automoción quiso formar parte de dicho evento, dentro del marco de Proa Grup, que también estuvo presente con sus otras marcas: Renault, BMW y Mini.

Para dicho evento, organizado por el Govern de les Illes Balears junto al Ajuntament de Palma, Hyundai Proa Automoción, acudió con su nuevo Hyundai IONIQ, con las dos versiones que se comercializan actualmente, el Híbrido y el Eléctrico. Está previsto que en breve se comercialice una tercera versión que completará el modelo y que se tratará de un Híbrido Enchufable.

La nueva gama IONIQ forma parte de la estrategia de sostenibilidad global de Hyundai, que pretende que su flota sea cada vez más ecológica y cause el menor impacto posible en el medio ambiente. De este modo, el IONIQ marca el punto de inflexión de la marca coreana que pretende introducir versiones eléctricas e híbridas en la gran mayoría de sus modelos durante los próximos años.

Además, el IONIQ no sólo es un modelo ecológico, sino que además viene cargado con las últimas tecnologías y el equipamiento más moderno como sensores de aparcamiento, frenada de emergencia, techo solar, sistema de sonido Infinity, alerta de cambio de carril€ y además está equipado con las mejores medidas en cuestión de seguridad, tanto para sus ocupantes como para peatones. (Valorado con 5 estrellas EURONCAP)

Aún queda mucho camino por recorrer, pero desde luego la movilidad eléctrica ya no es el futuro, es una realidad que cada día está más presente y nos implica a todos. Por este motivo en las Islas Baleares se quiere apostar para fomentar esta tecnología y en la actualidad se dispone ya de más de 300 puntos de carga para vehículos de este tipo. Siguiendo esta tendencia el Govern Balear tiene previsión de aumentar más esa cifra con el fin de facilitar las cosas a todos aquellos usuarios que apuesten por estas nuevas tecnologías.