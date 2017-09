Una deportiva para el día a día

La llegada de la 797 a la gama Monster ha supuesto un considerable refuerzo para el icónico catálogo de la firma italiana. Un modelo que comparte con las innovadoras Scrambler, la puerta de acceso al «universo Ducati». No en vano, ambos modelos comparten el motor bicilíndrico de 803 cc al que se le han realizado algunos ajustes para adaptarse a la normativa Euro 4.

Sin duda alguna, todo un acierto si tenemos en cuenta su potencia máxima de 75 cv a 8.250 rpm y la entrega progresiva de la misma a lo largo de una amplia gama de revoluciones. Una inmejorable opción para el usuario que quiera iniciarse en el mundo de las motos con ciertas pretensiones, o para aquel ya experimentado que simplemente quiera disfrutar del placer de conducir una Ducati en toda su esencia.

Un plus de deportividad

No obstante, en Ducati siempre piensan un poco más allá y han reforzado el lanzamiento de la nueva 797 con la versión especial 797+. Se trata de una moto equipada con ciertos detalles específicos que la distinguen del modelo «original». Una dotación de serie que se complementa con una pequeña cúpula sobre el faro que aporta un extra de confort al piloto al ofrecer una mayor protección aerodinámica. Asimismo, la 797+ cuenta con una cubierta en la parte trasera del asiento a modo de colín, lo que refuerza el carácter deportivo de la Monster. Todo ello en un entorno de diseño minimalista que recupera los orígenes de una moto que rompió moldes desde el mismo momento de su aparición en el año 1993.

Las 797+ están disponibles en la misma gama de colores que la Monster; rojo Ducati Red, blanco Star White Silk y negro Dark Stealth. Una oferta que parte con precios desde 9.390 euros –400 euros más que la Monster–, pero que cuenta con el apoyo de la campaña promocional «Mayo Rojo», con la que se pueden alcanzar hasta 1.100 euros de descuento si se financia parte de la moto a través de Ducati Financial Services.