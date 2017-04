Urbanita ecológico

Si pensamos en un coche urbano, pequeño, versátil y manejable, a la mayoría de gente le viene una marca a la cabeza: Smart. Y a partir de ahora cuando alguien piense en movilidad eléctrica será también Smart la firma que, posiblemente, le venga a la cabeza. Y es que la firma germana será en apenas unos meses la única del mundo cuya gama de vehículos estará disponible en todas sus versiones con impulsión 100% eléctrica y sin emisiones.

El Smart Fortwo, el icónico coche urbano de la filial de Mercedes-Benz, llegará en su nueva versión eléctrica en el mes de julio, pero DiarioDMotor, la sección de motor de Diario de Mallorca, ya ha tenido acceso anticipado a un vehículo que es por méritos propios la quintaesencia de la movilidad urbana no contaminante.

Más allá de algún que otro detalle, el nuevo Smart Fortwo Electric Drive no se diferencia demasiado de su gemelo con motor de gasolina. Pero en cuanto subes en él y pisas el acelerador te das cuenta de que este Smart es otra cosa.

La nueva versión eléctrica del Smart Fortwo –conviene recordar que ya hubo una anterior– equipa un motor eléctrico trifásico sincrónico de 60 kW –81 caballos– de potencia que entrega un par máximo de 160 Nm al tren trasero. Las baterías de ion-litio tienen una capacidad de 17,6 kWh., una cifra que a priori podría parecer pequeña si tenemos en cuenta que la tendencia actual es la de incorporar baterías alrededor de los 40 kwh.

Pero el Smart Fortwo cuenta con una gran ventaja: su pequeño tamaño y su ligero peso. Pese a tener una batería menor, el nuevo Smart eléctrico tiene una autonomía homologada NEDC de 160 kilómetros, próxima a la de otros vehículos eléctricos con baterías mayores. De hecho, si se piensa bien, el Smart es posiblemente el coche perfecto para ´electrificar´ ya que su reducido tamaño y la menor masa que debe desplazar hacen que sea suficiente una batería más pequeña.

Puesto que la unidad que probamos era una un modelo pre-serie, es decir, no es el modelo exacto que se comercializará, no realizamos pruebas de autonomía ni aceleración.

un coche para disfrutar

Ponerse a los mandos de este coche por la ciudad es una auténtica gozada. En condiciones de tráfico intenso se destapa como el utilitario perfecto, y no solo por su menor consumo –casi inexistente– sino porque el empuje instantáneo de su motor eléctrico hace que se pueda ratonear entre el tráfico con alegría.

La ausencia de marchas hacen que los vehículos eléctricos en general, y el Smart Fortwo ED en particular, te permitan disfrutar más de la conducción y del entorno que te rodea. Pero a la vez esa silenciosa y casi imperceptible impulsión eléctrica te obliga a cambiar tu estilo de conducción.

Cargar un coche eléctrico no es lo mismo que repostar uno de gasolina. Los tiempos de espera son mayores, pero pese a ello en este nuevo Smart se han reducido considerablemente. Según la marca, un Wallbox –conexión de carga– especial que se puede montar en cualquier vivienda, permite cargar hasta el 80% de la batería del Smart en tan solo dos horas y media. Además, como el paquete de baterías está situado en la parte inferior del vehículo, el habitáculo interior y la pequeña zona del maletero se han mantenido inalterables con respecto al modelo de gasolina.

Siendo honestos, tras haber disfrutado del nuevo Smart Fortwo ED durante 24 horas se hace difícil volver a la vieja, obsoleta y contaminante realidad de tu propio vehículo diésel de 1999. El Smart ED te permite entrar en una película futurista, limpia y silenciosa, que se mantiene inalterable con el paso de los años. Aunque en realidad habría que cambiar el adjetivo "futurista" por el de "actual". El Smart eléctrico ya está aquí.