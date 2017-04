Pagani Huayra Roadster

El sueño de miles de entusiastas del motor se hace realidad con la llegada de la versión descapotable del Pagani Huayra. La producción de este exclusivo superdeportivo italiano se limita a tan sólo 100 unidades y cada una de ellas tiene un precio que ronda los 2,3 millones de euros (sin impuestos), lo cual no parece un impedimento para los más adinerados, ya que se han vendido ya todas las unidades.

Por norma general, los modelos descapotables tienen el inconveniente de perder rigidez, pero la firma transalpina ha hecho una virtud de esta debilidad y ha logrado que el Huayra Roadster sea un 52% más rígido que el coupé, gracias al empleo de nuevos materiales como la fibra de carbono reforzada con titanio y el denominado Carbo-Triax HP52, que a su vez permiten que este modelo sea 80 kilos más ligero, con un peso total de 1.280 kilos.

A su vez, esta pérdida de peso viene acompañada de un aumento de la potencia del motor motor M158 de origen Mercedes-AMG, con lo que se logra una relación peso/potencia realmente extraordinaria. Ahora, el motor V12 biturbo de 6.0 litros desarrolla 764 CV a 6.200 rpm y más de 1.000 Nm de par motor desde las 2.400 rpm. Este propulsor se asocia con una caja de cambios automática de siete velocidades de inigualable efectividad.

Además de todo esto, el descapotable cuanta con un diferencial electrónico desarrollado conjuntamente con Bosch que permite disfrutar de con cinco modos de conducción (mojado, confort, sport, carreta y ESC Off) y unos neumáticos Pirelli de 20 pulgadas delante y 21 detrás, creados exclusivamente para este modelo y que aseguran un agarre inigualable.

Para la capota de este superdeportivo, Pagani ofrece dos alternativas. Un techo de lona reforzado con fibra de carbono o un techo rígido también de fibra de carbono y con un cristal transparente en su parte central. Al contrario que el primero, este techo rígido no es posible llevarlo en el coche cuando se desmonta. Sí coinciden ambos en que se desmontan de forma manual.