El superbarco, Frauscher 1414 Demon Yacht

Tener catorce metros de eslora y ofrecer espacio para doce personas es algo al alcance de muy pocas embarcaciones, y es por ello que el Frauscher 1414 Demon Yacht ofrece una de las mejores relaciones entre lujo y rendimiento.

Impulsado por un motor doble de más de 500 CV cada uno y fabricado con materiales de alta calidad, esta maravilla acuática cuenta con todo lo necesario para disfrutar del mar.

