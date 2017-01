Audi Driving Experience, un día en las carreras

El circuito de Ascari fue el escenario ideal para participar en esta edición de la Driving Experience Sportscar. El circuito de Ascari es un circuito privado en la provincia de Málaga, concretamente en Ronda, ubicado en un enclave privilegiado, una zona natural perfectamente cuidada. Este circuito dispone de un trazado muy, pero que muy técnico, un trazado donde los asistentes a esta edición de la Driving Experience Sportscar conocimos en primera persona las magníficas prestaciones del Audi R8 Plus.

Este superdeportivo de Audi es la variante potenciada de la última generación del R8. Dispone de un motor atmosférico de inyección directa y ofrece 610 cv de potencia, acelera de 0 a 100 Km/h en tan solo 3,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. Un motor realmente rápido y muy progresivo. El complemento ideal para este bloque es una caja de cambios automática de doble embrague S tronic, de excelente funcionamiento, y la conocida tracción a las cuatro ruedas quattro de Audi. Para completar este conjunto el R8 Plus dispone de unos potentes frenos carbocerámicos. Otras características que han mejorado mucho las prestaciones de este superdeportivo es la reducción de peso con respecto a la anterior generación, así como la rigidez torsional que mejora en un 40% en esta generación. El Audi R8 Plus dispone de varias opciones de conducción para poder conseguir desde la mayor comodidad hasta las prestaciones más deportivas.

Como en esta ocasión la prueba era en circuito hablaré de estas últimas. Hay que reconocer que este superdeportivo está hecho para todo el mundo, el conjunto que ofrece hace posible cometer errores que otros modelos de su segmento no los permitirían, pero esto no significa que no te tengas que entregar a fondo en cada curva en cada apoyo para poder obtener el mejor resultado, las mejores prestaciones de él; es eficiente y rápido y tanto en curvas lentas como rápidas. De lo que no cabe ninguna duda es de qué se trata de un modelo realmente veloz.

Hay que admitir que la marca Audi ha conseguido poner en el mercado un superdeportivo capaz de ser conducido por cualquier persona, pero con unas prestaciones de primera línea, si lo comparamos con los competidores de su segmento. Un R8 de bello diseño y exquisito equipamiento, que como ya hemos dicho puede denominarse como el superdeportivo para todos.