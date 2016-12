Alfa Romeo Giulia: el rey de las emociones

La compra del coche sigue siendo principalmente emocional y en este aspecto el rey es el Alfa Romeo Giulia. Nunca sería el elegido por un cliente que busque la perfección, la practicidad o la lógica en su vehículo... o quizá sí. Incluso los usuarios más funcionales caerían rendidos a sus pies si tuviesen la oportunidad de probarlo, ya que os aseguramos „y no es un dicho sino un hecho„ que el Giulia es el coche con mejor comportamiento dinámico de su segmento.

"¡Vaya tela, cómo va esto!" es exactamente la frase que le dije a mi compañero tras ponerme al volante del Giulia. Sé que no es la expresión más acertada ni correcta para un medio escrito, pero no he encontrado una mejor forma de resumir de lo que sentí con el Giulia. Aunque también habría valido una foto de mi amplia sonrisa durante la prueba.

Este coche es rápido, estable, ágil, seguro, además de todo aquello que forme parte de una conducción perfecta. La unidad de pruebas montaba el propulsor 2.2 diésel de 180 cv, un motor que empuja desde parado con una contundencia sorprendente. Y además lo hacía sin descanso gracias al soberbio cambio de marchas automático de 8 velocidades TCT. Con un embrague de tipo convertidor de par, el coche gana velocidad sin ningún tipo de receso y con una aceleración tan rápida como gradual. Pero lo mejor de esta caja de cambios se descubre cuando se utilizan las levas que asoman tras el volante. No se trata de cualquier tipo de levas, sino unas enormes levas de aluminio que nos recuerdas a las de Ferrari o Maserati, no solo por su aspecto sino por su tacto e inmediatez de respuesta.

Doctor Jekyll y Mister Hyde

El Giulia es capaz de ofrecer un confort de marcha digno de las berlinas más exclusivas del mercado, o un dinamismo solo al alcance de vehículos deportivos. Parece mentira que las mismas suspensiones sean capaces de absorber con tanta delicadeza los baches y a la vez mantener la carrocería firme cuando se entra desbocado en las curvas. También que una dirección de tan suave manejo en ritmos lentos sean tan directa y fiel cuando se busca un trazado de curva extremo en el que la precisión es fundamental.

Esta dualidad es tan difícil de lograr como escasa en el mercado, y una virtud capaz de tapar cualquier carencia –que no negamos que las hay– como el hecho de que el túnel de transmisión para la tracción trasera apenas deje espacio para los pies del pasajero en la plaza central trasera.