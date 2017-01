Cargadores eléctricos y falta de educación

Si para algo están sirviendo las ecoRUTAS que mensualmente estamos publicando con la colaboración de la Red Renault de Balears es para conocer las carreteras de la isla desde otra perspectiva. Pero también están sirviendo para saber el estado de la red de cargadores de Mallorca y enterarnos del incivismo que parece campar a sus anchas por nuestra geografía.

Los habituales de este cuadernillo sobre el mundo del motor recordarán cómo en nuestra primera ruta eléctrica a sa Calobra nos encontramos con dos vehículos que ocupaban las dos plazas destinadas a los eléctricos. El motivo de que se reserve un espacio junto a un cargador no es otro que la necesidad de cargar. Simple y llanamente. Aparcar ahí es como si alguien dejara su vehículo estacionado delante del surtidor de una gasolinera durante todo el día y se fuera a la playa. Suena absurdo, ¿verdad?

Pero parece ser que los conductores de vehículos eléctricos no son –en algunos casos– mucho mejores. Esta semana, mientras realizábamos nuestra ruta nos encontramos con la triste imagen de ver cómo un coche eléctrico ocupaba parte de la plaza de aparcamiento situada junto a la oficina de Correos de Santa Maria. No ocurriría nada si no fuera porque el coche en cuestión no estaba cargándose y porque impedía que otro eléctrico –en este caso nosotros– pudiera recargarse.

Los conductores de vehículos eléctricos deben cambiar el chip. Hay que planificar el viaje, conducir de forma más suave y pausada... Pero sobre todo deben ser más educados y aprender que una estación de carga es para eso, para cargar el coche, y no es un vado particular para aparcar por el mero hecho de llevar un coche eléctrico. Vergonya, senyors!