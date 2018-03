Diez peinados de invitada que querrás copiar

Trenzas en forma de corazón

Moños trenzados

Semirecogido trenzado

Trenza con tocado

Moño floral con trenza de espiga

Se acerca la época de las grandes ceremonias;Seguro que quieres cuidar hasta el último detalle de tu 'look', desde la cabeza a los pies. Quizás ya tienes elegido el vestido, pero aún no sabes qué hacerte en el pelo . Por eso, te mostramos unas cuantas ideas vistas en Instagram para que puedas hacerte tú misma, un amigo/a habilidoso o tu peluquero.Los recogidos, semirecogidos, trenzas... son tendencia y hay tanta variedad que seguro que encuentras alguno para brillar en esa ceremonia tan especial.Un 'look' sorprendente y original es esteParece más complicado de lo que es, pero el secreto reside en el primer paso: hacer bien la división de los mechones, dándole forma de corazón como se muestra en el siguiente vídeo.Existen muchas variedades de este tipo de peinado: los moños están de moda en todas sus versiones y sin duda resultarán todo un acierto para lucir un cuello estilizado, unos pendientes largos... Estos peinados son una apuesta segura para asistir a un enlace más informal, que se celebre, por ejemplo al aire libre: una playa, el campo...El siguiente vídeo muestra cómo lograr este fantástico recogido. Pones la cabeza al revés, divides la melena en dos partes y haces. Al llegar a la coronilla, se recoge el resto del pelo con sendos moños.Si no quierespero detestas estar pendiente de tu pelo durante la comida o el baile, te recomendamos que optes por uncomo el que te enseñamos a continuación.La misma variedad pero contambién es una genial elección para asistir a una boda sin perder un ápice de glamour.Si además,un tocado, cuerdas, una diadema, un lazo unos brillantes, flores, piercings... verás cómo tu peinado brilla con luz propia. Una sencilla coleta puede ganar puntos si de ella cuelga un lazo de seda.Las tiaras conson ideales para bodas en primavera porque evocan la naturaleza y te dan un aspecto de lo más bucólico.Preciosocon efecto de trenza gracias a lasque le dan un toque natural y fresco. Este es uno de los peinado más fáciles de hacer en casa. ¿Te atreves a probarlo?Una. Los moños estirados y tirantes,, pierden fuerza para dejar lugar a estos recogidos informales, más sueltos y con más movimiento.Si tienes cierta habilidad podrás conseguir este peinado tan espectacular. Sólo tienes que dividir, y hacer dos trenzas de raíz, que se juntan en una trenza de espiga. A continuación, retuerza la coleta sobre sí misma,(fíjala con una horquilla en su interior para que no se vea).