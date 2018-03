Los 5 mejores looks de la semana en Instagram

Rainy Days in LA ?????? #mystyle Una publicación compartida de ????Sara (@collagevintage) el Mar 20, 2018 at 12:00 PDT

La Semana Santa ya está aquí. Si estás pensando ya en qué meterás en tu maleta para disfrutar de unas merecidas vacaciones, no te pierdas loporque te servirán de inspiración para estos días.y buscas un look cómodo que te permita recorrer sus calles y los principales monumentos durante muchas horas, collagevintage tiene la solución.El estilismo que se ha marcado esta semanatambién nos parece muy adecuado.Paula de @mypeeptoes es además otra buenaSi tienes la suerte de cruzar el charco yel look que Paula Echevarría ha lucido esta semana en México nos parece todo un acierto.Si viajas a un lugar exótico,para sentirse como en un cuento de las mil y una noches.