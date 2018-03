Diez vestidos ´low cost´ para triunfar en las bodas esta primavera

Laes una de las épocas favoritas para la celebración de las. La llegada del buen tiempo y el hecho de que los días sean más largos, anima a numerosas parejas a decantarse por estas fechas para celebrar su gran día. Si has sidoesta primavera y no quieres gastarte mucho dinero en tu, apúntate los siguientes modelos.

Gracias a la amplia oferta que ofrecen las principales firmas de moda, ya no es necesario gastarse mucho dinero en los vestidos de boda.

La moda 'low cost' ofrece vestidos perfectos para lucir radiante en esos eventos tan especiales. Al reducir tu presupuesto en tu estilismo, no tienes porqué renunciar al glamour. Es decir, a pesar de no gastarte mucho dinero en tu vestido lucirás ideal y a la última moda. La gama de colores, texturas y formatos es inmensa y no está reñida al precio.



Colores

Zara

En cuanto a los colores estrella para las bodas de primavera, además de los estampados, el negro y el rojo vienen pisando fuerte. Por eso, encontrarás interesantes modelos en estos colores.



Modelos



Los escaparates de las tiendas muestran muchos vestidos con manga larga o tres cuartos para los días primaverales. También se juega con la largura de los propios vestidos. De hecho, podrás encontrar tanto vestidos largos, como prendas por encima de tus rodillas. Las principales apuestas tampoco renuncian a enseñar los hombros, aprovechando las temperaturas más cálidas.



Formatos

Stradivarius, Bershka, Zara

Por otro lado, si vas a ir como invitada a una boda tampoco tienes que limitarte a llevar un vestido. Los monos pueden ser una opción muy interesante para este tipo de eventos. Los encontrarás en diferentes formatos, con manga corta o larga, con cuello redondo o de pico.

Ponte ya manos a la obra y encuentra tu vestido 'low cost' para esa boda que tienes esta primavera.