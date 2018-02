Vestidos de Comunión por menos de 200 euros

La Primera Comunión es para muchos niños y sus familias la fiesta más esperada de la infancia. Para que la celebración sea perfecta y se recuerde ese día a lo largo de los años, hay que cuidar todos los detalles y ponerse manos a la obra con los preparativos.

No siempre disponemos del presupuesto que nos gustaría, pero esto no significa que no se pueda organizar una bonita fiesta; la planificación es la clave para poder ahorrar.

El vestido de la Comunión, tanto para niña como para niño, es uno de los aspectos que más inquieta al protagonista y a los padres. Por ello, hemos seleccionado varios modelos que no sobrepasan los 200 euros.

Si tienes dudas a la hora de elegir el vestido, te ofrecemos unos consejos que pueden ayudarte a decidirte por la mejor opción.



Vestido clásico

Para ellas: cortes clásicos, faldas con vuelo, pliegues, de corte imperio, de corte princesa, sencillo, a media pierna, de fantasía, o tipo hábito... Para ellos: si te gustan los trajes de almirantes o marineros, ahora hay un sinfín de propuestas que juegan con el color y los tejidos.

Vestidos de Comunión de niña por menos de 200 euros

De izquierda a derecha:



Vestido de Comunion Organza marfil con cuerpo de puntillas: 175,00 euros de golositos.com Vestido de Comunión Lucerna: 195,00 euros de Tizzas, en El Corte Inglés Vestido de Comunión Habana: 195,00 euros de Tizzas, en El Corte Inglés



Consulta estos y otros vestidos en la galería.

Vestidos de Comunión de niño por menos de 200 euros



Traje de Comunión Marinero otomán en beige/camel: 159,90 euros, en www.chicandchic.es

Traje de Comunión Grumete: 162,00 euros de Tizzas, en El Corte Inglés

Traje de Comunión Cadete: 162,00 euros de Tizzas, en El Corte Inglés

Vestido actual

A pesar de tratarse de una celebración religiosa, en los últimos años ha evolucionado mucho la moda en torno a esta fiesta. Muchos padres eligen por vestir a sus hijos de una forma elegante, pero moderna y cómoda.



Zapatos

El calzado es una parte muy importante de la vestimenta: por eso hay que invertir en un buen par de zapatos que no creen rozaduras ni se arañen rápidamente.