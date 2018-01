Penélope Cruz, deslumbrante en la premiere de 'American Crime Story'

Hollywood volvió a celebrar una noche de estreno tras la entrega de los Globos de Oro en el The Beverly Hilton Hotel. Esta vez las estrellas de la segunda temporada de 'American Crime Story' deslumbraron en el ArcLight Hollywood para presentar esta historia que gira en torno al asesinato del diseñador Gianni Versace. La serie se estrenará a finales de este mes de enero y constará de 9 episodios donde se narrará las últimas horas de vida del maestro italiano.





En la alfombra roja pudimos ver desfilar a todos sus protagonistas comoque interpreta al asesino de Versace Andrew Cunanan;que da vida a Antonio D'Amico, pareja del diseñador;como el propio Gianni Versace yen el papel de la hermana del diseñador,Durante su paso por el photocall, nuestra actriz más internacional deslumbró tras elque llevó en los Globos de Oro de este 2018. Esta vez, con uny un vestido de terciopelo burdeos con detalles de encaje en los laterales y un pronunciado escote, se decantó por la diseñadora Stella McCartney, dejando paradójicamente a Versace a un lado.La producción de la serie no ha estado exenta de polémica. La familia del desaparecido modisto ha mostrado su enfado en un comunicado remitido a la prensa que podemos leer en Vanity Fair: "La familia Versace no ha autorizadosobre la muerte de Mr. Gianni Versace" [...] "Desde el momento en el que Versace no autorizó el libro en el que se basa parte de esta historia, y teniendo en cuenta que la firma no ha participado en la escritura de los guiones de la misma, esta serie debe ser considerada solo como un trabajo de ficción".Una problemática que parece no haber enturbiado el estreno de una de las series más esperadas de este 2018.