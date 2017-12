Tres looks de última hora para Nochevieja con ropa que ya tienes en el armario

¿Aún no sabes que ponerte esta Nochevieja 2017? Se te echa el tiempo encima y tú sin outfit para Fin de Año. Muchas veces, miramos y miramos, pero no encontramos nada que nos convenza. Otras, el problema es la falta de tiempo. Sea como fuere, hemos seleccionado tres looks de última hora con los que inspirarte para la última noche del año.

Lo mejor de estos estilismos es que están compuestos por prendas que, seguro, tienes en el armario. Y, si no es así, te será muy fácil encontrar algo similar.

Además, se trata de outfits versátiles que podrás utilizar en más de una ocasión; muchas veces nos compramos estilismos demasiado glamurosos y caros para Nochevieja que no volvemos a ponernos nunca más.



Look 1

Look 1 para esta Nochevieja 2017. Fuente: Zara, Sfera, Stradivarius

Vestido mini negro con bordados en las mangas, Zara - 29,95€ Chaqueta negra con brillos, Sfera - 29,99€ Zapatos de salón con tacón fino, Stradivarius - 19,95€ Bolso abalorios, Zara - 19,99€

El primer look que te proponemos para esta Nochevieja está compuesto por un vestido negro de fiesta. Un básico que todas tenemos en nuestro armario. Además, estos vestidos no pasan de moda y cada año están disponibles en todas las tiendas de moda. En este caso, hemos elegido este de Zara con bordados en las mangas, un detalle que aporta el toque de elegancia a la prenda.

Combínalo con unos zapatos de salón negros con tacón fino, un calzado que debe formar sí o sí de nuestro fondo de armario. Son un acierto seguro para cualquier ocasión especial.

Para completar el look te proponemos echar mano de esa chaqueta especial con brillos, bordados o lentejuelas que tengas en el armario, como esta de Zara. El toque de color al look se lo dará un bolso, como este de lentejuelas de Zara en tonos verdes y azules.



Look 2

Look 2 para esta Nochevieja 2017: blusa blanca y falda de lentejuelas. Fuente: H&M, Stradivaius, Pull and Bear

Blusa blanca, Stradivarius - 19,95€ Falda lentejuelas, H&M - 24,99€ Sandalias negras tacón con plataforma, Pull & Bear - 29,99€ Bolso bandolera negro, H&M - 9,99€

¿Quién no tiene una blusa blanca con algún bordado o detalle especial en el armario? Si no es así, podrás encontrar una similar en cualquier tienda 'low cost'. Además, podrás ponértela en más de una ocasión, ya que es perfecta para cualquier celebración.

En este caso la hemos combinado con una falda de lentejuelas de H&M, aunque puedes utilizar cualquier falda más arreglada que tengas en el armario.

Por último, unas sandalias negras con plataforma y un bolso negro. Un look sencillo, elegante y práctico en menos de cinco minutos, sin gastar un dineral en prendas innecesarias.



Look 3

Look 3 para esta Nochevieja 2017: Mono largo con accesorios, calzado y complementos en tonos dorados. Fuente: Zara, Amazon, Stradivarius

Mono largo verde oscuro, Zara - 49,95€ Sandalias doradas, Stradivarius - 19,95€ Bolso dorado brillos, Amazon - 32,99€ Pendientes aros perlas, Stradivarius - 5,95€



En los últimos años, los monos son una apuesta segura para cualquier evento especial. Nosotros hemos seleccionado este verde oscuro con detalles en el hombro de Zara y, lo hemos combinado con accesorios y complementos en tonos dorados.