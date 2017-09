Olivia Palermo: Copia su look por menos de 80 euros

Copia el look de Olivia Palermo

Copia el look de Olivia Palermo Instagram

Olivia Palermo es la ´It girl´ por excelencia. Prenda que toca, prenda que convierte en tendencia. Decenas de fotógrafos se agolpan en las puertas de su apartamento de Nueva York para conseguir una imagen suya luciendo un nuevo look. La calle es su mejor pasarela, por ello se ha ganado el título de reina del ´street style´. Los básicos renovados son la seña de identidad de esta modelo, empresaria y rica heredera. Elegante a la par que atrevida hace años que se ha convertido en todo un icono de moda.



Uno de sus grandes fuertes son los looks de entretiempo. Esta primavera la pudimos ver luciendo un estilismo perfecto para los meses en los que no hace ni calor ni mucho frío. Un simple jersey de color camel y un bolso de estampado reptil, a los que suma unos jeans con volantes y unos zapatos de salón con cuerdas son la muestra de cómo combinar prendas básicas con tendencias y acertar de pleno.





?? Sunny Spring afternoon in @sjyp.kr denim! ?????? #sjyp ?????? Una publicación compartida de Olivia Palermo (@oliviapalermo) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 2:05 PDT