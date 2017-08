Copia el ´look´ de Lovely Pepa por menos de 70 euros

Alexandra Pereira es, en la actualidad, es una de las blogueras españolas de moda y estilo de vida más conocidas a nivel mundial. Pereira estudió derecho. Su inquietud por la moda, la fotografía y los viajes la llevaron a abrir su blog personal, 'Lovely Pepa', en 2009. Así, se convirtió en una de las pioneras en vivir desde el comienzo el auge de las blogueras de moda en nuestro país.



Actualmente, Pereira viaja alrededor del mundo y trabaja para diferentes marcas internacionales. La bloguera también ha conseguido triunfar en Instagram y cuenta con más de un millón y medio de seguidores en la red social.



Pereira marca estilo y tendencia en todos los lugares que visita. La 'influencer' nos sorprende en su Instagram con impresionantes fotografías de su día a día. En una de sus últimas instantáneas nos deleita con un espectacular look que lució durante uno de sus viajes a Lisboa:





Summer vacations have started for most of us. This calls for colourful dresses to match a @cluse on our wrist #CLUSE #TimelessSummer Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 7:55 PDT

