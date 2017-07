Consigue unas piernas de infarto para este verano

Estamos metidos en el verano y con él, las faldas cortas, pantalones por encima de la rodilla y otras prendas de ropa veraniegas y queremos vernos bien. ¡Ojo! no existen milagros y no os vamos a mentir, para mantener u obtener un cuerpo sano, hay que cuidarse y hacer ejercicio. Comer sano y equilibrado, realizar deporte y tener buenos hábitos de vida, hacen que los resultados sean más satisfactorios.

En siete pasos, según los expertos médicos, puedes mantener tu salud a punto:



Caminar media hora al día y si te atreves con media hora de subir escaleras mejor que mejor Beber dos litros de agua Controlar la sal en las comidas Aplicar la zona afectada con cremas hidratantes o anticelulíticas específicas Eliminar de tu dieta los alimentos no saludables Acabar de ducharte con agua fría Y no llevarte pantalones demasiado ajustados



Ahora, sí que es cierto que ante problemas ya creados como la celulitis o la retención de líquidos en caderas y piernas, existen productos y tratamientos que sirven de complemento para ayudar a eliminar totalmente estos problemas.

Comencemos con la celulitis, hay veces que los buenos hábitos no son suficientes y se convierte en un antiestético problema de altísima resistencia. Porque no siempre, por mucho sufrir, podemos llegar a presumir. Los especialistas para estos casos recomiendan tratamientos en cabinas y un estudio por parte de un profesional para saber lo que nos viene bien a cada una, porque no todas necesitamos lo mismo ni tu amiga lo mismo que tú. Tratamientos como Celupress, Alliance Cellu M6, LPG, cavitación, radiofrecuencia, incluso electroestimulación, vendas frías o la presoterapia, son algunas de las máquinas que te pueden ayudar aunque un masaje manual es lo más también. Todo depende de tus necesidades y, para que nos vamos a mentir, del presupuesto.

Acaba con la celulitis y la piel de naranja. Fuente: Getty Images

La presoterapia puede jactarse por ser uno de las máquinas y tratamientos que llevan más de 10 años en los centros de belleza, un tratamiento corporal basado en la compresión controlada y que funciona con bombas de inflar que ha cumplido más de un década en los sites de belleza. Tradicionalmente la máquina de presoterapia tienen cinco cámaras separadas que se colocan alrededor de los miembros y se centran en mover el flujo venoso desde los tobillos, hasta los muslos. El tratamiento puede ser complementario al uso de sales y algas marina y puede ser una gran alternativa a la liposucción aunque con otros efectos completamente distintos. En 6 sesiones, puedes ver resultados.

Cellupress es otro innovador tratamiento en el que para comenzar, el experto realiza un drenaje y a continuación se lleva a cabo una mesoterapia con una composición basada en un quelante del hierro adecuado para la celulitis de tipo edematoso o, en caso de no necesitar reforzar tanto el drenaje, un producto que contiene cafeína y carnitina con una mayor acción lipolítica. Según los casos, habrá pacientes en las que será necesario combinar ambos tipos de mesoterapia a lo largo del tratamiento. Celupress combina un drenaje linfático mecanizado que se realiza empleando unas botas neumáticas con una mesoterapia, es decir, un tratamiento localizado a base de micro inyecciones personalizadas. Dependiendo de cada caso, suele requerir un mínimo de 6 sesiones, una por semana. Compitiendo en el mercado se encuentra también Sculpusure, el primer láser que destruye la grasa localizada desde la primera sesión.

Los complementos naturales alimenticios también pueden ser una buena opción, pero nunca utilizados como sustitutivos de la comida. Aquilea, presenta el de Melatonina y Piernas Ligeras. El de Melatonina es ideal para personas con desajustes horarios derivados de la descompensación horaria o turnos nocturnos de trabajo, que ayuda a conciliar el sueño y prevenir el jet lag, ante posibles viaje durante las vacaciones de verano. Por su parte, el objetivo del producto de Piernas Ligeras es ayudar a combatir los problemas de circulación ocasionado más habitualmente con las subidas de temperatura. Formulado a base de ingredientes de origen natural y ayuda a reducir la sensación de piernas cansadas.

Hay productos pensados para que actúen mientras dormimos como E'lifexir Minucell una emulsión tensora y reductora aunque cuenta con cremas específicas para el problema a tratar. LPG va más allá con un procto que además ayuda a la relajación nocturna. El Aceite Reductor Relajante Happy Skin reduce los depósitos de grasa de los adipocitos, es drenante y relaja el cuerpo y la mente. Se basa en sus activos de propiedades adelgazantes, anticelulíticas y de anti-estrés. Se recomienda utilizar mañana y noche efectuando un masaje ascendente y lento en los muslos, y suave y circular en el sentido de las agujas del reloj, en abdomen y glúteos, durante unos minutos. En 28 días afina la silueta, hidrata y suaviza las irregularidades típicas de la celulitis y la piel de naranja. Estas son sus propiedades:



De acción lipolítica: ayuda a reducir los depósitos de grasa de los adipocitos. Drenante: promueve la eliminación de exceso de líquidos. Anti-almacenamiento: contribuye a que los adipocitos no vuelvan a "engordar". Y cuerpo-mente: ayuda a relajar la mente de forma inmediata.



Además, cuenta con su nuevo equipo Alliance Cellu M6, donde su cabezal incorpora un rodillo y una válvula motorizados y realiza un masaje mecánico y una aspiración secuencial sincronizada -tecnología Endermologie patentada y avalada por 145 estudios científicos- que permite movilizar y liberar la grasa localizada, activar el sistema circulatorio y el drenaje linfático, y estimular a los fibroblastos para que se pongan a producir ácido hialurónico, colágeno y elastina endógenos -fundamentales para la elasticidad y turgencia cutáneas-. ¿Para qué? Combatir eficazmente la grasa localizada resistente a la dieta y el ejercicio, eliminar la celulitis y la piel de naranja, reducir volumen, mejorar la circulación, la pesadez e hinchazón de las piernas, y reafirmar el tejido en una misma sesión y de forma totalmente natural e indolora. Resultados: Visibles a partir de la tercera sesión (cuándo antes había que esperar hasta la sexta). Consigue una reducción de un 70% de la grasa localizada, un 67% menos de celulitis y piel de naranja, un 71% más de firmeza, y una reducción de 5,2 cm de cintura en cuestión de 12 sesiones de media.

Para el día a día y evitar la celulitis y conservar la firmeza. Elancyl cuenta con su serie de productos para cuidados corporales como mantener el vientre plano o reafirmar el busto, de fácil uso como una crema corporal. Otras marcas ofrecen tratamientos completos formados por un serum, una bebida reductora drenante y una hidratante de diario contra la celulitis. Todos ellos tienen como componente especial el té verde que no solo contribuye a la quema de grasas, sino que favorece al drenaje y la eliminación.

Por último, acabamos con una propuesta de entrenamiento que no te va a dejar indiferente y que realmente es la base para conseguir unas piernas de infarto y mejorar nuestra salud: entrenar, incorporar en tu rutina, si es que no lo tienes, hacer deporte. Sin esfuerzo no hay resultados. La entrenadora personal Magali Dalix propone su método de un entrenamiento de solo 30 minutos, pero sin parar. Cuidado por que la coach deportiva afirma que "conduzco a la gente hasta ese límite en el que piensan que ya no pueden más, que se quieren salir de la clase..." pero, los ejercicios y sobre todo, la forma que tiene de animar y 'vocear' al personal, te ayuda a recuperar la autoestima.

Sus entrenamientos combinan aeróbic, artes marciales, fitnnes y baile urbano, un método que propone tres tipos de entrenamiento en los que se trabaja mente, cuerpo y emoción: 'TrainHard, BeStrong and LiveBetter'.