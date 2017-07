Rebajas verano 2017: la lista de imprescindibles

¡Por fin están aquí la rebajas! Zara, Mango, H&M o El Corte Inglés ya cuentan con descuentos en sus productos de hasta el 50% que irán aumentando con el paso de los días. Si aún estás dudosa y no sabes qué comprarte para ir a la última, no temas. Aquí va la lista de imprescindibles:

Vestido 'wrap dress'. Fue Diane Von Fustenberg la que empezó a vestir a la mujer neoyorkina con un vestido que se enrollaba al cuerpo y sentaba tan bien que era imposible resitirse a él. La élite de la ciudad hizo del vestido cruzado todo un símbolo de sofisticación que este verano vuelve a tener el protagonismo de años atrás. Su escote en pico resulta muy favorecedor y, como no es ceñido, insinúa las curvas sin marcarlas demasiado.

Chanclas que no son para la piscina. Quién nos iba a decir que, tras mucho criticar a las flip flop, nos acabaríamos poniendo las chanclas no solo para ir a la playa, también para pasear por la ciudad. ¿Y eso por qué? Porque hay modelos tan bonitos, con lazos de satén o abalorios, que son tan sofisticados que dan ganas de no quitárselas.

Chanclas perfectas para lucir en cualquier ocasión. Fuente: Getty Images

Vestido off shoulder. Ultrafemeninos y muy sexys, son, junto con el wrap dress, el vestido del verano. El escote con los hombros al descubierto es muy favorecedor y te permitirá lucir bronceado. El amarillo está de moda, si se decantas por un modelo de este color, aumentarás el efecto moreno.

Pantalones culotte. Desde hace varias temporadas los vemos sobre la pasarela, sin embargo, parece que hasta este año no se ha asentado en los 'street styles'. Son cómodos, frescos y tiene un punto sofisticado. Combínalos con un top lencero para salir por la noche y con una camiseta para el día. Siempre acertarás.

Chica luciendo pantalones 'culotte'. Fuente: Getty Images

Maxikimono. Es la prenda más sofisticada con la que podemos resguardarnos del frío mientras estás en el oficina (parece que el aire acondicionado nunca está a gusto de todos) o en las noches de verano en las que las temperaturas descienden.

Alpargatas. Aunque son posiblemente los zapatos con más historia, desde hace un par de temporadas han tenido un nuevo renacer. No hay 'it girl' que no se haya resisido a ellas. Son tendencia desde las más clásicas, como las Toni Pons que llevó Pippa Middleton en su luna de miel, a las más sofisticadas con cuña que podemos encontrar en Castañer, Zara o Jimmy Choo.