Las claves para conseguir el cuerpo de Elsa Pataky

Fernando Sartorius se ha convertido en la sombra de muchas celebs. Él es el encargado de poner sus cuerpos a tono, algo que no es fácil sino se mezcla disciplina con voluntad.



Entre su clientela destacan los nombres de actrices internacionales como Salma Hayek o el mismísimo Dennis Quaid, y en el terreno nacional la impresionante Elsa Pataky. Junto a ella, Fernando ha publicado dos libros donde ofrece todas las claves para conseguir llevar una vida sana donde el deporte y la alimentación se unen.



Además, tenemos la oportunidad de hablar con él para conocer más de cerca todos los secretos de un cuerpo 10.



P: ¿Nunca es tarde para adentrarse en el mundo del fitness?



Fernando Sartorius: Nunca es tarde para aprender a tocar la guitarra, o aprender idiomas... Pero cuanto más tarde empieces más difícil será y peores resultados obtendrás. No es lo mismo aprender inglés cuando tienes 10 años que cuando tienes 60.



P: ¿El deporte puede cambiar la vida de una persona?



F.S: ¿Qué creéis? Por supuesto que puede cambiar la vida de una persona y A MEJOR. Y quiero recalcar que hacer ejercicio no tiene nada que ver con los años sino con la calidad de la vida que lleves durante esos años.



P: En el libro da mucha importancia a la alimentación, ¿qué importancia tiene a la hora de completar una rutina de fitness?



F.S: La verdad que doy la misma importancia a la alimentación que al ejercicio. Todo es importante, lo que pasa es que cuando haces ejercicio el cuerpo necesita material de construcción de calidad si es que quieres mejorar. Hay que dejar de comer emocionalmente para poder tener en cuenta las necesidades nutricionales del cuerpo.



P: ¿Cuál es la rutina perfecta para aquellos que nunca hacen deporte y quieren comenzar a hacerlo?



F.S: No hay rutina perfecta, lo más importante es la constancia a lo largo del tiempo y esto se consigue escogiendo ejercicios que te gusten y que vayas a hacer. Ponerse en forma es una carrera de fondo, no un sprint, por eso es más importante empezar despacito y con buena letra y a medida que vayas cogiendo inercia y que vayas mejorando tu condición física ir añadiendo nuevos ejercicios más desafiantes, como los que explicamos Elsa y yo en Desafío Max.



P: ¿Se puede comenzar solo o se debe hacer con el asesoramiento de un entrenador personal?



F.S: Si estás comenzando siempre recomiendo que te asesores con un especialista en la materia, es decir con un entrenador personal, para que te enseñe la técnica correcta para hacer los ejercicios. Muchas veces, las personas hacen ejercicio mal y no sacan provecho de sus entrenamientos por lo que se desaniman y abandonan. Es como montar en bicicleta, una vez que has aprendido la técnica correcta puedes hacerlo sin ayuda.



P: ¿Qué opina de los métodos como la electroestimulación para perder peso fácilmente?



F.S: No me gusta el término "perder peso fácilmente". Las mujeres, sobre todo, están obsesionadas con perder y deberían pensar más en ganar de lo bueno, es decir, tonificación muscular, resistencia cardiovascular, autoestima y confianza. Porque cuando ganas de lo bueno, también pierdes de lo malo.





Ya está a la venta nuestro nuevo libro. Espero que os guste y lo disfrutéis y sobre todo que os enganchéis a la vida sana y al deporte! @fitsartorius #desafiomax #fithastadondequieresllegar/ you can buy now my new book desafío max. Get into a healthy style of life and fitness! #desafiomax Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 12:02 PDT

F.S: Hay dos maneras de conseguir el cuerpo de Elsa Pataky. La primera es ir a hacer una visita a la virgen de Lourdes en el sur de Francia, es decir, un milagro. Y la segunda es volver a nacer teniendo como padres a los de Elsa Pataky. No hay que compararse con Elsa Pataky porque todos tenemos una genética., y por mucho ejercicio que hagas no vas a ser más alta o cambiar el color de tus ojos. Lo que la vida nos pide a cada uno de nosotros es que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos.F.S: Cuando Salma Hayek me contrató creía que iba a ser muy vaga y poco disciplinada pero, para mi sorpresa, me citó durante un mes entero a entrenar a las 5:30 de la mañana. El actor Dennis Quaid me contrató para que le entrenara una tarde en Madrid y en vez de entrenar estuvimos toda la tarde bebiendo cervezas.F.S: No creo, porque ya hemos contado toda la verdad sobre el fitness y la alimentación y no es cuestión de repetirse. Pero tengo otros proyectos muy interesantes en marcha, como son mis retiros de fitness y mis conferencias.