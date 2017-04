Test: ¿Cuál es el regalo perfecto para tu madre?

Se acerca el Día de la madre y tú, ¿aún sin regalo? No te preocupes, sabemos que elegir regalo no es siempre una labor sencilla y menos aun cuando la destinataria es ni más ni menos que nuestra madre. Sí, la que da todo por nosotros, la que nunca te dice no a un favor y la que siempre está pendiente de cómo te encuentras...tengas 5 años o 50.

Por todo ello, hemos creado un test en dónde podrás contarnos cómo es tu madre y, a través de tus respuestas, daremos con el regalo perfecto. ¿A qué estás esperando?

¿Cómo viste habitualmente tu madre?
¿Cómo afronta tu madre los problemas?
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Te has independizado pero ¿tu madre sigue alimentándote?
¿Tu madre es de las que te injertaría un chip para saber dónde estás en cada momento? 
¿Qué frase decía tu madre cuándo invitabas a tus amigos a casa? 
Le pides dinero y...
Qué tipo de vacaciones son las perfectas para tu madre?