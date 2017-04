Elsa Pataky, una cuarentona de portada

Elsa Pataky esta más radiante que nunca. A la actriz no le puede ir mejor tanto en el terreno profesional como en el personal. Ahora Elsa, repasa sus últimos años en una entrevista de lo más personal en la revista Elle, donde aparece estupenda en portada.



Elsa Pataky no deja de deslumbrarnos con su espectacular físico. ¿La última ocasión? Posando para la exitosa revista Elle donde además, concede una entrevista de lo más personal contando como ella misma ha crecido junto a esta revista y le agradece haber formado parte de ella.





Hace tan solo un par de semanas pudimos ver a ladonde la pudimos ver lucir un vestido naranja que le quedaba espectacular. Y es que tal y como comenta la propia actriz en Elle, está viviendo un momento de reconciliación con su cuerpo, con el que se siente bastante cómoda en la actualidad.Y como para no estarlo, Elsa Pataky está impresionante y se nota que se cuida. La española es. De hecho, la mujer de Chris Hemsworth reconoce que practica diferentes disciplinas que han hecho que su cuerpo se vea transformado, obteniendo buenos resultados.En cuanto al terreno personal, a la actriz no le puede ir mejor. Conseguir entrar en el mundo de Hollywood también le ha dado muchas alegrías en el ámbito personal.que da vida al héroe Thor. Junto a él, ha formado una bonita familia y se han trasladado aa, donde se encuentra estupendamente.Sobre su papel como madre, la actriz confiesa en la revista Elle: ". Antes no le temía a nada; ahora soy más miedosa: ya no estoy sola, soy responsable de una familia".Además, la actriz asegura que es ". Cuando quiero algo, voy directamente a por ello".