Tendencias primavera 2017: Cinco prendas que no te quitarás de encima

En estos días en los que el sol empieza a apretar con más fuerza comenzamos a guardar los jerséis de punto gordo en el armario y a desempolvar las prendas más cálidas y primaverales. Aunque la moda es eterna y algunas tendencias siempre vuelven, las pasarelas ya nos han dejado algunas pinceladas de lo que veremos en los próximos meses.

Los volantes de estilo flamenca, las camisetas con mensaje o el color amarillo por doquier son algunas de las tendencias que veremos en la moda primavera 2017. ¿A qué esperas para renovar tu armario?

Los volantes de flamenca

Bershka: 17,99€ | Zara: 17,95€ | H&M: 39,99€

Una de las tendencias que vienen pisando fuerte esta primavera son los volantes. Este toque ´made in Spain´ dará a tus prendas un toque sofisticado pero a la vez fresco y divertido. Esta primavera 2017 podrás encontrar en las tiendas volantes en camisetas, blusas, vestidos, jerseys de punto fino y muchos trapos más. En el cuello, en las mangas o adornando el cuerpo de la prenda€ esta primavera los volantes pegarán fuerte en todos los tamaños y formas.

Los ´bralettes´

Stradivarius: 12,95€ | Bershka: 7,99€ | Stradivarius: 12,95€

La moda de dejar la ropa interior a la vista ya se dejó entrever a finales del verano pasado. Fue Kendall Jenner, una de las pequeñas del clan Kardashian, quien inauguró esta tendencia gracias a un top lencero negro que vistió sobre una camiseta básica blanca. Aunque en las tiendas de lencería encontrarás ´bralettes´ para todos los gustos, cada vez más tiendas se suman a esta tendencia vendiendo camisetas con tops de encaje a la vista ya incorporados.



El color amarillo

Bershka: 29,99€ | Stradivarius: 19:95€ | Bershka: 15,99€

El vestido amarillo de Emma Stone en ´La la land´ pasará a la historia del cine por llevar a su protagonista al éxito y por catapultar este color al estrellato esta primavera. El amarillo es un color complicado de llevar, ya que es difícil encontrar el tono que quede bien con tu piel, pero se puede combinar muy bien con otros colores.



Las camisetas con mensaje

Stradivarius: 5,95€ | Bershka: 4,99€ | Zara: 12,95€

Las hemos visto pisar fuerte en las últimas pasarelas. Esta primavera 2017 una de las tendencias que se adaptará a todos los gustos son ellas: las camisetas con mensaje. Fue María Grazia Chiuri, nueva directora creativa de Dior, quien recuperó esta moda en la última pasarela de París gracias a su camiseta We should all be feminists (Todos deberíamos ser feministas). Desde entonces no ha habido ´celebrity´ que no se haya resistido a llevarla. Las tiendas ´low cost´, aprovechando este tirón, adaptaron la camiseta feminista y crearon otras con sus propios lemas.



Para ellos: tobillos al aire

Stradivarius: 29,95€ | 35,95€ | Zara: 19,95€

Lo de arremangarse el pantalón para dejar los tobillos al aire no es nada nuevo. Pero la tendencia masculina que pegará fuerte esta primavera es la de ir un paso más allá y dejar ver cuanta más piel mejor en esta parte del cuerpo. Joggers, chinos, vaqueros, pantalones rectos, slim€ todos los estilos podrán adaptarse a esta moda.