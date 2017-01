Diez consejos para cuidar una piel con psoriasis

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria que afecta a entre el 2 y el 3% de la población en España y que tiene en la descamación de la piel su síntoma más característico, ya que afecta al 92 por ciento de los pacientes.



Cuando afecta a zonas visibles del cuerpo como la cara o las manos, o a las zonas genitales, puede resultar "devastadora a nivel psicológico", según lamenta la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que recuerda que la enfermedad no es contagiosa y, aunque todavía no tiene cura, en los últimos años han aparecido nuevos tratamientos más eficaces.



Para mejorar el conocimiento de esta enfermedad, los dermatólogos han colaborado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en la elaboración de un decálogo de recomendaciones higiénico-sanitarias para una piel con psoriasis:



1. Para la higiene, lo primero es evitar la utilización de productos agresivos (pH entre 4,5 y 5,5) y utensilios que puedan irritar la superficie de la piel. Además, es mejor secarla sin frotar, ya que el roce fuerte puede desencadenar un brote.



2. Utilizar productos con avena para el baño contribuye a mejorar la sensación de sequedad y picor por su efecto relajante.



3. Para la higiene del cabello, es mejor utilizar champú con bases lavantes suaves que faciliten la retirada de los productos específicos para la psoriasis.



4. No aplicar perfumes y colonias directamente sobre la piel.



5. Mantener una correcta higiene de las uñas, garantizando que están siempre bien recortadas para evitar erosiones en la piel e infecciones.



6. Mantener la piel hidratada para disminuir la sequedad, eliminar la descamación y aliviar el picor. Para ello es recomendable usar lociones o leches hidratantes que tengan acción emoliente, suavicen la piel y aumenten la elasticidad.



7. Algunas fibras artificiales y la lana, al igual que el exceso de abrigo, pueden producir picor y empeorar el estado de la piel.



8. La exposición a la luz solar y los rayos ultravioletas A son beneficiosos en muchos casos, porque contribuyen a disminuir la hiperproliferación de células en las placas de psoriasis y a reducir la actividad inflamatoria de la piel, pero debemos recordar que algunos de los tratamientos tópicos son fotosensibilizantes.



9. Hay medicamentos que pueden agravar la enfermedad, como es el caso de algunos antiinflamatorios, antihipertensivos, el tratamiento de malaria y todos aquellos que contengan yodo. De igual modo, añaden, los corticoides no se deben suprimir de forma brusca.



10. Es recomendable evitar factores de riesgo como son el consumo de tabaco y alcohol, el estrés, la obesidad, los traumatismos o infecciones.