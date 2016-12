Kate Middleton viste con moda española a sus hijos

Sobria y sencilla, a Kate Middleton no le gusta ser el centro de las miradas, pero lo es. Es prácticamente imposible que la prensa no se fije en su ropa, que suele ser de firma, entre las más populares en su armario están Dolce &Gabbana, McQueen o Jenny Packham, aunque cada vez apuesta más por moda low cost como Topshop o Zara. La firma española es una de sus favoritas para el día a día y este gusto por la moda española también se traslada al vestuario de sus hijos.

A la princesa Charlotte la ha vestido en numerosas ocasiones de la firma de ropa de niños M&H, con tienda en Valladolid desde 2009 y en Madrid. De esta firma fue el vestidito que llevó en su primer posado distribuido para la prensa en noviembre del año pasado y que ha lucido más veces.

Pero la pequeña de la casa no es la única embajadora de la moda española, también lo es su hermano George que llevó un abriguito 'made in Spain' a la misa de Navidad. La duquesa de Cambridge vistió al príncipe George en un abrigo de lana de Pepa & Co, que está a la venta en la web por 120 libras, color gris con cuello bebé de terciopelo y bolsillos laterales.

La firma Pepa & Co es propiedad de la española Pepa González, que creó su firma en Londres, donde tiene tienda en uno de los barrios más familiares de la ciudad, en Fulham y hoy exporta a Singapour, Australia, Atlanta o Kenia. Andaluza de origen, se mudó a Londres con una beca y allí trabajó como nanny. Entonces descubrió lo difícil que era encontrar ropa tradicional y elegante para niños, del estilo al que estamos tan acostumbrados a vestir a nuestros niños en España.