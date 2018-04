Mi gato se pasea por la barandilla

La pregunta de los lectores

Tengo un gato al que le encanta pasearse por la barandilla de mi terraza. Le he llamado la atención varias veces pero, en cuanto me descuido, ya está otra vez subido. Aunque es sólo un primero, me da miedo que pueda resbalar y caerse a la calle. Sin embargo, siempre he oído que los gatos pueden caerse desde mucha altura sin que les pase nada

¿Es cierto?

RESPUESTA:

Existen muchas leyendas y, en general, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, tradicionalmente, se ha afirmado que los gatos tienen siete vidas pero, la realidad, es que sólo tienen una. Respecto a las caídas, es cierto que son capaces de posicionarse en el aire, es decir, pueden modificar su posición durante la caída. Esto les facilitaría, entre otras cosas, la posibilidad de caer de pie y amortiguar, así, el impacto. Sin embargo, pese a ello, la realidad es que los gatos se lesionan en muchas de sus caídas. Por otro lado, existen muchos factores que intervienen en las mismas como, por ejemplo, la altura desde la que caigan o, incluso, la superficie sobre la que lo hagan. Imagínate que cae sobre una piedra, un saliente o, incluso, en medio de una calle por la que pasan coches, en todos esos casos, el resultado podría ser fatal. Por todo ello, te recomendamos que tomes medidas de precaución. Tienes que intentar reconducir a tu gato y evitar que suba a esa barandilla. Aunque para él, puede que sólo sea un juego, en realidad, se trata de una cuestión de vida o muerte.