El delito de maltrato animal tras la reforma del código penal: cuestiones a mejorar

Recientemente se ha celebrado la IV Jornada Parlamentaria de Protección Animal centrada en analizar los avances que la modificación del Código Penal ha supuesto en materia de protección animal. Dicho análisis ha puesto de manifiesto aspectos que pueden ser mejorados.

Estos son algunos de los puntos importantes: 1) El ámbito objetivo de aplicación del tipo penal de maltrato animal del art. 337 del Código Penal no contempla a "todos los animales". Dicho artículo hace referencia a a) animales domésticos o amansados, b) animales habitualmente domesticados, c) animales que temporal o permanentemente viven bajo control humano, o d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. La consecuencia práctica de dicha distinción determina que muchas conductas queden destipificadas (no sean perseguibles penalmente) por no tratarse de ningún animal de la clasificación.

2) La inclusión del término "injustificadamente", ¿acaso existe maltrato justificado? Debe por tanto omitirse el término.

3) La problemática que supone que no se prevea el destino de los animales decomisados (no existe una previsión legal que determine quién debe hacerse cargo ni medios para ello), o de los animales cuyo propietario haya sido condenado por maltrato animal, lo que no le prohíbe recuperarlo.

4) La necesidad de incorporar el subtipo agravado del tipo penal, con una pena más grave, en los casos en que se maltrate a un elevado número de animales, de forma continuada en el tiempo, y el autor tenga la obligación legal o contractual de velar por el cuidado de dichos animales.

Estas son algunas de las cuestiones que pueden incorporarse en una futura reforma que mejore la protección de los animales desde el ámbito penal.