Consejos para que tu perro se comporte cuando se queda solo en casa

El perro es el mejor amigo del hombre, pero como toda buena relación también tiene sus baches. Hay animales que no entienden que sus amos tengan que hacer su vida y ausentarse varias horas de casa para ir a trabajar o realizar recados. Nada, ellos se toman la justicia por su mano y se toman la revancha por ese ''abandono'' a su manera. A muchos les da por ''jugar'' con cualquier objeto de la casa, haciendo agujeros en sofás, destrozando cojines o mordiendo plantas.

Si tu perro realiza alguna de estas acciones no te preocupes, existen varios trucos creados por expertos en estos animales que ayudarán a que tu mascota aprenda a vivir sola las horas en que tú no puedas estar en casa.



Paseos



Dar paseos con tu perro es importante para ambos. De esta manera se crea un vínculo fuerte entre animal y humano, por lo que no sirve de nada llevarle a un parque y quedarte sentado con el móvil. Es interesante interactuar con él, enseñarle trucos como ''dar la patita'', con posterior premio de comida. Es una buena opción para cansar al animal no solo físicamente, también psicológicamente, y que cuando llegue a casa solo tenga ganas de descansar.

Getty Images

Contar con paseadores de apoyo



Es verdad que tener perro hace mucha ilusión. Sin embargo, algunas formas de vida no permiten dedicarle el tiempo que debería. Por ello, antes de dejarlo solo en casa, es preferible contratar a una persona especializada en el paseo de estos animales o llevarlos a guarderías destinadas a perros. Obviamente esta última opción puede suponer un desembolso económico importante, por lo que un paseo extra puede ser suficiente para mantener al animal activo y que solo le apetezca descansar cuando este solo en casa.



Esconder premios



Otra opción es esconder comida por la casa a modo de premio. De esta forma, el animal se mostrará interesado en buscar el premio con su olfato en vez de dedicarse a destrozar la casa. Hay que tener cuidado con los lugares que se escogen, ya que si es un sitio de difícil acceso para el animal podemos lograr el efecto contrario.



Uso de ''Vicks Vaporub''



Además de ser un remedio contra los resfriados, también nos puede ayudar a mantener alejadas a nuestras mascotas de sofás, camas o cojines. Esta sustancia no es nada perjudicial para los perros, pero lo odian, por lo que no se acercarán a los lugares en los que se haya aplicado. No te preocupes si lo ingieren, lo peor que les puede pasar es que mejoren su capacidad respiratoria.



El Kong



Este popular juguete, de diferentes colores y tamaños, es perfecto para entretener al animal. Sirve para esconder comida y que el perro juegue con él hasta que logre acceder a ella. Es una buena forma para mantenerlo activo y distraído mientras no estés en casa, y además relacionará ese momento con algo no negativo.

Amazon

Los juegos de inteligencia



Existen juguetes específicos para estos animales que les ayudan a mejorar su capacidad mental. Les enseñan a lograr su premio, comida en este caso, mediante juegos en los que tienen que desarrollar ciertas habilidades, como el uso del olfato o la coordinación. Estas actividades les ayudan a centrarse y les desgasta mentalmente.



El uso del limón



Ciertos perros tienen la habilidad de llegar a las mesas o encimeras para tratar de alcanzar todos los alimentos que allí se encuentran. Cortando unas rodajas de limón lograremos ahuyentarles, ya que odian los cítricos.