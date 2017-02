Fabiola Martínez cambia completamente de vida

El diseñador Jorge Acuña organizó un desfile por todo lo alto el jueves 9 de febrero en la capital madrileña y lo hizo en Casa Palacio Fernando El Santo. El desfile Madrid- Roma contó con la colaboración exclusiva de la firma Bvlgari que expuso su colección Alta Joyería y Accesorios.

Entre los rostros conocidos que no se perdieron el desfile estuvieron Hiba Abouk, Mari Ángeles Grajal, Alfonso Bassave, Paloma Lago, Pelayo Díaz o Leonor Watling entre muchos otros. Por su parte Fabiola Martínez comentó que estaba encantada con el funcionamiento del programa y sobre todo con la audiencia que tuvieron con el último invitado, José Bono.

Pregunta: Según tu experiencia, ¿Es cierto el mito de 'Para estar guapa hay que sufrir'?

Fabiola Martínez: Es verdad. En Venezuela dicen que para ser bella hay que ver las estrellas.

P: Vienes a disfrutar del desfile de Jorge con Bvlgari.

F.M: Sí señor. Yo creo que va a quedar muy bonito, él tiene muy buen gusto y bueno, qué se pude decir de Bvlgari.

P: ¿Se puede decir que es el previo a Cibeles?

F.M: Empieza ya. Yo soy de pasearme poco, pero iré; sobre todo porque ahora estoy embarcada en un proyecto de moda para hombres.

P: ¿Vas a desvestir a los hombres?

F.M: Sí, a vestir y desvestir. Me divierte mucho y hay que tomar contacto con todo para estar al día, no solo de la moda femenina.

P: Bertín estará encantado con este nuevo proyecto.

F.M: Bueno, en todo lo que yo emprenda por mi cuenta y me haga ilusión, claro que está contento. No sé si va a estar muy feliz cuando empiece a hacer casting de chicos, eso ya no le va a molar tanto.

P: Le tendremos en guardia.

F.M: Mejor, que no se relaje.

P: Vaya índice de audiencia con José Bono.

F.M: Sí señor.

P: Supimos muchas cosas de él que desconocíamos.

F.M: Ese yo creo que es uno de los aspectos que más gustan de este programa; la gente se encuentra tan a gusto que cuenta cosas o se conocen cosas de los personajes que de forma habitual se sabrían y, como se encuentran en un entorno tranquilo, en este caso en su casa, pues sí, ha sido un programa muy bonito. Bertín cuando lo hizo venía sorprendido y con ilusión porque sabía que había hecho un buen programa.

P: ¿A quién nos queda por ver?

F.M: Bueno, hay muchos; ayer hicimos uno que a mí me ha divertido mucho con Iker Jiménez y Carmen. Son personas que no se conoce mucho de su vida, por lo que todo lo que es un misterio tiene su punto. Ayer me lo pasé genial y Bertín no durmió en toda la noche porque estaba asustado.

P: Vimos que celebrasteis el cumpleaños de tu hijo.

F.M: Sí, 10 años ya. Sí, cuando nos decían que no iba a superar los dos años de vida imagínate. Feliz, ilusionada.

P: Cada día es un nuevo avance para él.

F.M: Claro, hace poco hemos probado una cosa para ver si puede andar y el tío ha dado sus primeros pasitos, si Dios quiere quizá lo consigue hacer solito.

P: Y Carlos estará encantado

F.M: Sí, me dice mamá vamos a correr, pero no vale; si hacemos carreras me va a ganar porque él tiene cuatro ruedas. Pero bueno, ellos se lo toman como un juego y eso es estupendo.

P: ¿Carlos apunta maneras en el mundo de la canción?

F.M: Más que cantar le encanta bailar, es un showman, le encanta el jaleillo.