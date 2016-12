Miguel Bosé: "Odié la Navidad hasta que llegaron mis hijos"

Miguel Bosé se ha colado en la casa de miles de españoles esta Nochebuena. El cantante ha protagonizado un programa muy especial donde ha interpretado sus grandes éxitos de su nuevo álbum MTV Unplugged.



Además, el artista ha compartido esta noche tan especial con importantes invitados como Pablo Alborán, Ana Torroja, Amaia Montero y Vanesa Martín, con la que ha protagonizado uno de los momentos más especiales de la noche al cantar juntos ´Si tú no vuelves´. Pero no todo ha sido música, ya que Miguel Bosé ha querido abrir su corazón y hablar sobre el significado de la Navidad en una entrevista de lo más sincera con María Casado.



"Las Navidades tienen un verdadero sentido cuando hay niños de por medio. No tengo buenos recuerdos de la Navidad, yo soy hijo de padres divorciados por lo que las Navidades era una fecha en la que había que juntarse, entonces era un momento en el que todos los rencores pasados se juntaban", explicaba un Miguel Bosé de lo más sincero.



"Odie la Navidad hasta que llegaron mis hijos. En ese momento te das cuenta de que la Navidad cobra otro sentido", continuaba explicando el cantante mientras sonreía al recordar a sus cuatro hijos: Ivo, Telmo, Diego y Tadeo.



"Yo estoy convencido de que la verdadera misión de los hombres y las mujeres es descubrir el amor de verdad y solo cuando eres padre y madre lo haces. Yo he pensado que he estado enamorado muchas veces pero el amor de verdad es el amor de un padre y una madre a un hijo. Cuando eres padre es cuando te das cuenta y piensas: '¡Oh Dios mío, cuánto me habrán querido mis padres!'. Ahora, he pasado de decir yo por ti mataría a yo por ti moriría", aseguraba a en el plató de TVE.



Unas declaraciones que se suman a las que concedió en El Hormiguero donde hablaba de la personalidad de cada uno de sus hijos: "Cada uno tiene una personalidad diferente aunque les haya educado igual. Diego, el mayor de todos, es muy creativo hace perfomance y vive en un mundo aparte. Tadeo tiene una mente brillante, es el más organizado, todo lo sabe es una auténtica enciclopedia. El tercero Ivo lo tiene muy claro, tú le dices '¿qué quieres ser de mayor?' y te dice paleontólogo -afirma Miguel Bosé con acento británico- porque es el señor que cuida los huesos de los dinosaurios, 'no te enteras papá'. Y el cuarto, Telmo, es el bebé. Ha encontrado que es un chollo ser un bebé. Ese le gusta ser el primero en todo, va a por la medalla olímpica de algo, no sé de qué pero a casa me la trae seguro".



Y es que a pesar de que Miguel Bosé es muy celoso de su intimidad, ha decidido abrir su corazón por Navidad.