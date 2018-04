Maradona y su gran efecto rebote al adelgazar con una práctica ilegal

Laestá llena de polémicas. Durante el programaque se emitió el lunes en Cuatro, entrevistaron a el, el cual fue médico personal del astro durante 4 años.

Mauricio Vergara aseguró que Maradona llegó a bajar 55 kg (de 140 a 85 kg) en tan solo 6 meses gracias a una banda lingual, pero que tras esto, sufrió un gran efecto rebote que le hizo coger mucho más peso. Este doctor es el mayor defensor de la técnica y el cual logró traerla a España, sin embargo, se trata de una técnica completamente ilegal en la mayor parte de los países.

El dispositivo genera una gran controversia y el doctor ha querido explicar el por qué: "El dispositivo se ha utilizado para ciertas poblaciones en América Latina y en Estados Unidos, no en todos los estados. El tema con el dispositivo en Europa es que no tiene CE, y como no tiene CE, mo es aprobado por sanidad, no puede comercializarse dentro de la Comunidad Económica Europea".

Sin embargo, considera que esta prohibición no se debe a otra cosa que a "la mala práctica de los médicos", ya que para él es totalmente eficaz y fiable.

Mauricio Vergara se vio envuelto en problemas con la justicia "por culpa de Maradona". El doctor fue detenido en Colombia con 2 kg de cocaína en una maleta, la cual según él, era del jugador argentino. Sin embargo, logró llegar a un acuerdo con el Estado para que estuviese en 'libertad': "Estuve detenido, pero llegamos a un acuerdo con el Estado en lo que se llama detención domiciliaria. Mi familia estaba amenazada de muerte, a mi abogado le mataron en Colombia. Maradona nunca volvió".